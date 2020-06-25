Son Dakika | Hekimlerden aşırı sıcak uyarısı
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Son Dakika | Hekimlerden aşırı sıcak uyarısı

Son dakika güncel haberi... Hekimlerden aşırı sıcak uyarısıAkdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Yıldıray Çete, Antalya'da hava sıcaklığının cuma gününden itibaren 7-8 derece artarak 38 dereceye ulaşacağının açıklandığını belirterek, güneşte kalma süresinin en aza indirilmesi uyarısı yaptı.

25.06.2020 17:35 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:42

Hekimlerden aşırı sıcak uyarısı

Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Yıldıray Çete, Antalya'da hava sıcaklığının cuma gününden itibaren 7-8 derece artarak 38 dereceye ulaşacağının açıklandığını belirterek, güneşte kalma süresinin en aza indirilmesi uyarısı yaptı.

AÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldıray Çete, cuma gününden itibaren Antalya'da hava sıcaklığının 7-8 derece artmasının beklendiğini belirterek, vatandaşların daha da dikkatli olması gerektiğini kaydetti. Sıcak havanın özellikle etkilediği uç yaşlar olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Yıldıray Çete, "Yaşlılarımızın ve küçük çocuklarımızın sıcak havalarda özellikle güneşin tepe noktasına ulaştığı öğle saatlerinde mümkün olduğunca dış ortama çıkmamaları gerekiyor. Güneşten uzak alanlarda bulunmalarında fayda var. Tabi ki ev ortamında bulunduklarında da özellikle sıcak bir il, ilçe ve bölgede yaşıyorlar ise bu durumda da evlerin, mümkün olduğunca klimatize ya da havalandırılabilir pozisyonda olması gerekiyor. Sıcak çarpması ya da sıcakla ilintili hastalıklara maruz kalmasınlar" diye konuştu.

KRONİK HASTALAR DİKKAT

Yaş dışında önemli faktörlerden birinin de ilaçlar ve bazı hastalıklar olduğunu aktaran Prof. Dr. Çete, özellikle böbrek hastaları, kronik akciğer hastaları ve kalp yetmezliği gibi hastalığı olan bireyler ile bunlara ilişkin ilaç kullananların, sıcakla ilintili hastalıklara daha duyarlı olduklarını söyledi. Prof. Dr. Yıldıray Çete, "Hem bunlar hem de buna bağlı hastalıkların alevlenmesi sıcakla beraber daha sık gördüğümüz durumlar. Bu nedenle bu tür hastaların biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor" dedi.

GENÇ VE ORTA YAŞLILAR DA DİKKAT ETSİN

Dış ortama çıkmak ve çalışmak zorunda kalan daha genç ve orta yaştaki insanların da alması gereken bazı tedbirler olduğunu belirten Prof. Dr. Çete, "Mümkün olduğunca beyaz giysileri tercih etmeleri, kalın giysilerden kaçınmaları, daha ince ve havalanabilir giysiler giymelerini öneriyoruz. Tabi ki en önemlisi bol miktarda sıvı tüketmeleri gerekiyor. Sıvı mümkünse alkol bazlı içecek olmasın çünkü o tür içecekler sıcakla ilintili hastalıkları artırıyor. Öncelikle bol su içmelerini öneriyoruz. Bir de iş olanakları elveriyorsa güneşin en tepe olduğu saatlerde mümkün olduğunca dış ortamda çalışmaktan uzak durmaları gerekiyor" diye konuştu.

SALGIN DEVAM EDİYOR

Koronavirüs salgınının hala devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Yıldıray Çete, şöyle konuştu:

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın devam ediyor. İlk dalga etkisini yavaş yavaş yitirmekle birlikte ilk dalgaların etkileri, hatta bazı ülkelerde, herhalde ikinci dalgayı da görmeye başladık. 'Havalar ısındı ve viral hastalıklar, virüsle ilintili hastalıklar azalacak ve biz daha az koronavirüs hastalığını göreceğiz' algısını düzeltmek gerekiyor. Bu doğru bir yaklaşım ve doğru bir bilgi değil. Koronavirüs hastası bir birey ile temas ettiğinizde, onunla konuştuğunuzda, tokalaştığınızda, yakın mesafeden, sosyal mesafeye dikkat etmeden temas ettiğinizde ister hava sıcaklığı dışarıda 40 derece olsun hiçbir şey fark etmiyor, o virüs aynı oranda bulaşıyor. 'Hava ısındı, virüs ölecek ve bize daha az bulaşacak' gibi beklenti ve yaklaşım yanlıştır. İnsanların havaların ısınmasına aldanmadan 'maske tak, sosyal mesafeye dikkat et, evde kal' prensibine sonuna kadar dikkat etmeleri gerekiyor."

Son Dakika | Hekimlerden aşırı sıcak uyarısı

Kaynak: DHA

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