Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında Şentop'tan dikkat çeken çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır

29 Nisan 2017 tarihinde Adıyaman merkeze bağlı Akçalı kırsalında TSK'nın operasyonunda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birisi olan Malatya nüfusuna kayıtlı Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora'nın cep telefonu güvenlik güçleri tarafından incelendi.

TERÖRİSTİN TELEFONUNDAN FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında incelenen cep telefonunda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, PKK'lı terörist Volkan Bora ile Kuzey Irak'taki bir örgüt kampında çekilen fotoğrafları görüldü. Ortaya çıkan kareler, sosyal medyada büyük tepki topladı.

"DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Söz konusu fotoğraflar hakkında konuşan TBMM Başkanı Şentop, "Şahsi kanaatim dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Adı güzel vekilin dosyası var zaten. Bu dosyanın içinde belge var mı diye inceleniyor. İncelenmesi için gerekli talimatı verdim. Çok sayıda dosya var. Bu dosyalar içinde vahim iddiaları içeren dosyalar var. Örgüt üyeliğiyle ilgili adı geçen vekilin dosyası var. 2019 yılı Mart ayında hazırlanmış bir dosya. Bu dosyanın içinde belge var mı diye inceliyorlar. Meclis çatısı altında görev yapan kişilerin terörle aralarına mesafe koymaları gerekir bu yapılamadığı takdirde iç tüzüğün gereği yapılmalıdır" dedi.

ÜNİVERSİTE YILLARINDA TANIŞMIŞLAR

Öldürülen terörist Volkan Bora'nın Harran Üniversitesi İletişim Fakültesi, HDP Milletvekili Semra Güzel'in ise Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni aynı dönemde okuduğu ve tanıştıkları biliniyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra örgüte yakınlığı ile bilinen bir medya kuruluşunda muhabirlik yapan Volkan Bora'nın daha sonra örgüte katıldığı öğrenildi.

HAKKINDA FEZLEKE DÜZENLENDİ

Geçtiğimiz hafta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke hazırlanan ve dokunulmazlıklarının kaldırılması için TBMM'ye gönderdiği 28 milletvekili arasında Semra Güzel de yer alıyor.

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