Son dakika haberleri | Yeşilova Belediye Başkanı ile eşine yönelik silahlı saldırıya ilişkin davanın görülmesine başlandı

Son dakika haberi: Burdur'da Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ile eşi Fatma Şenel'in evlerinde silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 3'ü tutuklu 9 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Burdur'da Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ile eşi Fatma Şenel'in evlerinde silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 3'ü tutuklu 9 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar E.E, D.B. ve Ş.G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler Mümtaz ve Fatma Şenel, tutuksuz sanık K.A ile tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan L.A. ise bulunduğu kentten SEGBİS ile duruşmaya bağlandı.

Mahkeme heyeti, iddianamede sanıkların üzerlerine atılan suçlamaları okuduktan sonra sanık ve müştekilerden savunmalarını istedi.

Tutuklu sanık E.E. savunmasında, otelinin ruhsatının belediye tarafından iptal edilmesinin ardından, işlemiş olduğu suçu isteyerek ve bilerek yaptığını anlattı.

Sanık E.E, savaş sanatını iyi bildiğini belirterek, "Eğer niyetim öldürmek olsaydı, bunu tek bir kurşunla yapardım. Ciddi manada yaralanmaması için çok özen gösterdim. Aman diledikleri için eylemime son verdim, alkollü değildim. Olay sırasında yaralanan Fatma Şenel'den beni affetmesini, hakkını helal etmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyetinin, "Olayı işlemeye giderken telefonundan siren ve polis telsizi sesi açtın mı?" sorusuna ise E.E, "Telefonumda 'Tik Tok' programı var, izlediğim son videoda siren sesi vardı, video açık kaldığından siren sesi geldi." dedi.

E.E. kasten yaralama suçunu kabul ettiğini belirtti.

Sanıklar D.B. ve Ş.G. de üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliyelerini talep etti.

"Kapıma siren sesiyle gelmesi olayı tasarlayarak yaptığını gösterir"

Mümtaz Şenel de otelle ilgili kaymakamlıktan gelen kapatma yazısına istinaden iş yerinin ruhsatının belediye meclisi kararıyla iptal edildiğini ve sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "E.E. ile hiç görüşmedim, kendisini tanımam, kapıma siren sesiyle gelmesi olayı tasarlayarak yaptığını gösterir. 'Polis, açar mısınız' diye kibar bir ses duyduktan sonra kapıyı açtım, ateş etmeye başladı, yeter mesajını aldım dedikten sonra iki el de eşimin dizlerine sıktı, sonra silahını beline koyup evimden ayrıldı." diye konuştu.

Fatma Şenel de sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Duruşmaya katılan tutuksuz sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, savunmaları ve iddia makamını dinledikten sonra tutuklu sanıklar E.E. ve D.B'nin tutukluluk halinin devamına, Ş.G'nin adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Belediye Başkanı Şenel, duruşma sonrası adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, adalete güvendiğini dile getirerek mücadeleye devam edeceğini bildirdi.

Olay

Yeşilova, Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde ikamet eden Şenel çifti, 20 Nisan 2020'de kendilerini polis olarak tanıtan kişi ya da kişilerin silahlı saldırısında yaralanmıştı.

Burdur Valiliğinde yapılan açıklamada, saldırının mülkiyeti belediyeye ait otelin ruhsatının, "Kimlik Bildirme Kanunu'na aykırı hareket" nedeniyle kaymakamlığın bildirimi üzerine 15 Nisan'da Yeşilova Belediye Başkanlığınca iptal edilmesi nedeniyle yapıldığı bildirilmişti.

Olayın ardından otel işletmecisi E.E. ile Ş.G. ve D.B. tutuklanmıştı. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklardan E.E. hakkında "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıklar hakkında ise 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok