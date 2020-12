Son dakika haber: (VANİKÖY CAMİİ'NDEKİ YANGINLA İLGİLİ BİLİRKİŞİ RAPORU: VAKIF YÖNETİMİ KUSURLU

Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

Tarihi Vaniköy Camii yangınına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu, yangının eskimiş elektrik sisteminden çıktığını belirledi. Yangında kasıt olmadığı belirtilen raporda, eskimiş elektrik sistemini denetlemeyen vakıf yönetimi, gerekli tedbirleri almakta yeterli dikkati göstermediği için kusurlu bulundu.

Caminin duvarlarının Bağdadi tarzı yapı sınıfına girdiği, sıvanın altındaki ağaç boşluklarında gezen alevin fark edilmesinin imkansıza yakın olduğu savunulan raporda, "Alevler sinsice bu yolları kullanarak yangının büyümesini sağlamıştır" denildi. Boğazda bulanan tarihi Vaniköy Camii 15 Kasım 2020 tarihinde çıkan yangınına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporu soruşturma dosyasına gidi. BAĞDADİ YAPI YÜZÜNDEN DUVARIN İÇİNDEN SİNSİCE GEZEN ALEVLER FARK EDİLMEDİCaminin duvarlarının Bağdadi tarzı yapı sınıfına girdiği belirtilen bilirkişi raporunda, duvar görünümünün içinde ağaç sepet örgütü gibi bir set bulunduğu, sıvanın altındaki ağaç boşluklarında gezen alevin fark edilmesinin imkansıza yakın olduğu savunuldu. Raporda, "Caminin her tarafına alevlerin gezmesini sağlayan binanın iç bölmelerinin bağdadi yapı olmasıdır. Yangın anında alevlerin sinsice bu yolları kullanarak yangının büyümesini sağlamıştır. Bağdadi tarz yapılar İstanbul'un genelindeki bütün ahşap binalarda kullanılmıştır" denildi. "BU YANGINI ANCAK İTFAİYECİ TESPİT EDERDİ"Caminin alttan ısıtma sistemi kablolarında meydana gelen ısının zamanla aleve dönüştüğü kaydedilen bilirkişi raporunda, "Caminin alttan ısıtma kablolarında meydana gelen ısı, zamanla alev kaynağı başlayıp daha sonra duvar içlerinden sinsice yayılıp her şeyi tutuşturarak büyümesiydi. 3 kez, belki de daha fazla kontrol edilerek kaynağı bulamamalarının nedeni alevin duvar içinden gezmesi idi. Bunu ancak bir itfaiyeci bilir. Ne kokuyu doğru anlayabilirler ne de alev kaynağına ulaşabildiler. Kamera kaydında başlama saati 11.15, bizim kanaatimize göre daha önce ve itfaiyenin müdahalesi 13.17. Her şey net olarak 2 saatte gerçekleşmiş oldu" denildi. KADINLAR BÖLÜMÜNDE BAŞLAMIŞYangının başlangıcının elektriksel kablolardaki kaçaktan kaynaklı olabileceği kaydedilen bilirkişi raporunda, yangının caminin kadınlar bölümünde başladığı ifade edildi.

YANGINI DİKKATSİZLİK BÜYÜTTÜOlay günü orada bulunan kişiler tarafından 11.15 gibi koku duyulduğu, 3-4 kez kontrol edilmesine rağmen bu kişilerin kokuya bir ad koyamadığı belirtilen raporda, "Bir yangının başlangıç ve ortaya çıkışı 2, 4 saat bazen de 6 saat içinde gerçekleşir. Bu olayda kasıt olmamakla birlikte bilgisizlik, dikkatsizlik sonucu yangın olayı meydana gelmiş ve büyümüştür" denildi. Camide bulunan kişiler tarafından fark edilen kokunun elektrik kablosunda meydana gelen ısınmadan kaynaklandığı kaydedilen bilirkişi raporunda, "Elektrik kesilmiş olmasına rağmen ısınmış/ ergimiş kablo izolasyonunun daha sonra alev kaynağına dönüştüğü ya da elektriğin kesildiği panodan beslenmeyen başkaca bir elektrik kablosundaki ergimeden meydana geldiği" savunuldu. Caminin tesisatının çok eski olduğu bilgisine yer verilen raporda, "İzolasyon malzemesinden meydana gelen, koku açığa çıkaran bu ısı, daha sonra ahşap ya da başkaca bir malzemeye sirayet etmiş ve yangının çıkmasına neden olmuştur" denildi.

VAKIF YÖNETİMİ KUSURLU BULUNDU

Caminin yönetiminin Yeni Valide Vaizi Şeyh Vani Mehmed Efendi Bin Bestam Vakfı'na ait olduğu kaydedilen bilirkişi raporunda, "Camide alınması gereken teknik tedbirlerin vakfı yönetimi tarafından alınması gerektiği, gerekli tedbirleri almakla yeterli dikkati göstermeyen vakıf yönetiminin olayın meydana gelmesinde kusurlu olduğu" kaydedildi.

