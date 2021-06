Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ahlat-Karahasan-Malazgirt Yolu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünce yapımı tamamlanan Ahlat-Karahasan-Malazgirt yolunun açılışını gerçekleştirdi.

Bitlis'e gelen Bakan Karaismailoğlu, Ahlat ilçesinde dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı gezdi.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban ve Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy'u ziyaret ederek, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ziyaretlerin ardından Ahlat-Karahasan-Malazgirt Yolu Açılış Töreni'ne katılan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın karargah kurduğu yer olan Ahlat ile Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt'i kara yolu ile daha konforlu ve emniyetli şekilde bağladıklarını söyledi.

Tarihi ve manevi değeri paha biçilemez olan bu coğrafyaya hizmet etme gururunu yüreklerinde hissettiklerini dile getiren Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Yol medeniyettir felsefesiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Özellikle vurgulamak istiyorum, hükümetlerimiz döneminde ulaştırma ve haberleşme yatırımlarına yapılan 1 trilyon 96 milyar liranın üzerindeki devası harcamanın yüzde 62'sini kara yollarına yaptık. AK Parti olarak göreve geldiğimiz 2002'den beri tam 22 bin kilometrenin üzerinde bölünmüş yol yaparak, bölünmüş yol uzunluğumuzu 28 bin 200 kilometreye çıkardık. Tam 68 bin kilometre yol ağında işletme yapıyoruz. Otoyol ağımızı da 3 bin 563 kilometreye çıkardık. 2023 ve sonrası hedeflerimizle yapılacak 3 bin 726 kilometreyle 2035 yılında otoyol uzunluğumuzu 8 bin 187'ye ulaştıracağız. Birileri laf üretmeye devam etsin. Biz bölgesinde güçlü ve boyun eğmeyen projelerimizle çalışmalarımız sürdüreceğiz. Ülke genelindeki kara yolu yapım seferberliğinden Muş ve Bitlis illerimiz de nasibini almıştır. Muş genelinde 2003 yılında sadece 16 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 150 kilometreye çıkardık. Muş'u bölünmüş yollarla Bitlis ve Bingöl illerine bağladık."

İl genelinde daha önce hiç olmayan bitüm ve sıcak asfalt kaplamalı kara yolu uzunluğunu 166 kilometreye çıkardıklarını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle dedi:

"1992 ve 2002 yılları arasında Muş'taki kara yolları yatırımları bugünkü fiyatla sadece 173 milyon lira harcanmışken, bu rakam hükümetlerimiz döneminde 28 kattan fazla artırılarak 2 milyar 923 milyon liraya ulaşmıştır. Muş sınırlarında 262 kilometresi devlet, 435 kilometresi il yolu olmak üzere 697 kilometre kara yolu ağı bulanmakta. 2003 ve 2020 yılları arasında Muş'ta 164 kilometrelik tek yol bakım ve yapımını gerçekleştirdik. Toplam uzunluğu 1680 metreyi bulan 26 köprü yaptık. Bunun yanında 3 bin 721 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirdik. Bugün Muş genelinde devam eden 8 kara yolu projemizin bedeli de yaklaşık 700 milyon liranın üzerindedir."

"Türkiye'nin parlak geleceğini işte bu altyapı üzerine inşa edeceğiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bitlis genelinde 2003'te bölünmüş yol uzunluğu 19 kilometreden alıp yaklaşık 15 kat artırarak 300 kilometreye çıkardıklarını, önceden ilde bulunmayan bitüm ve sıcak kaplamalı asfalt uzunluğunu 254 kilometreye yükselttiklerini bildirdi.

Bitlis'i bölünmüş yollarla Van, Muş, Siirt ve Batman illerine bağladıklarını anlatan Karaismailoğlu, şunları ifade etti:

"1993 ve 2020 döneminde Bitlis'in kara yolları için yapılan harcama miktarı 208 milyon lira iken hükümetlerimiz döneminde bu miktarı yaklaşık 30 kat artırılarak 7 milyar 844 milyon liraya yükselttik. Master planlar kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu yatırımlarla önümüzdeki birkaç yılda ülkemizin yük ve insan taşımacılığında dünyada eşi benzeri olmayan mükemmellikte bir altyapıya kavuşacağını hep birlikte göreceğiz. Türkiye'nin parlak geleceğini işte bu altyapı üzerine inşa edeceğiz. Bu rakamların geri dönüşü yatırım bedellerinden kat be kat büyük olmakta. Harcanan her bir kuruş şimdiden sanayi üretimimize, ekonomik gelişimimize ve istihdam alanları açılmasına ölçülebilir katkılar sunmuş, ülkemizin kazanç hanesine yazılmıştır. Karada, havada, denizde, demir yollarında ve haberleşmede ortaya koyduğumuz iddia halkımızın yaşam kalitesine birebir yansımakta, her eve iş ve AŞ olmaktadır."

Ahlat-Karahasan-Malazgirt yolunun bölgenin önemli bir ihtiyacını karşıladığını belirten Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Ahlat ve Malazgirt ilçeleri arasındaki kara yolu 3 kilometresi bölünmüş yol ve 51 kilometresi de tek yol olmak üzere 54 kilometredir. Bu yolun 6,7 kilometrelik kesimi heyelan nedeniyle kullanılamaz hale gelmişti. Tahrip olan yolun yerine yeni bir güzergahta oluşturulan 7 kilometrelik yolu tamamladık. Bununla birlikte projemizde yeni güzergahın mevcut yola bağlandığı noktadan itibaren de 6,3 kilometrelik kesimin üstyapısını yeniledik. Ahlat-Karahasan-Malazgirt yolundaki bu iyileştirmeyle birlikte artık kesintisiz ve güvenli ulaşımı sağladık. Projeye Mayıs 2019'da başladık. Bugün itibarıyla da ulaşıma açıyoruz. Memleketimizin her bir köşesini birbirine bağlıyoruz. Vatandaşlarımızın birbirine ulaşması için en güvenli ve en konforlu yolları yapmaya sizlerden aldığımız güçle devam edeceğiz. Yolumuz bölgemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bizler yolu medeniyetin bir göstergesi olarak görüyoruz."

Yolların ülkenin ana ve kılcal damarları olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Yollarımız olacak ki ülkemizin her bir yerinde üretim, istihdam, ticaret, eğitim ve kültürel hayat canlansın. Bizler çalışmayı ve halka hizmeti mübarek bir vazife olarak yüreğimizde ekip olarak taşıyoruz. Hamdolsun ülkemizi dünyanın lider ekonomilerinden biri haline getirmek için gereken maddi ve manevi her türlü güce sahibiz. Ülkemizin çok yakın bir gelecekte dünyanın en büyük ekonomileri arasında üst sıralarda yer alacağına inancımız tamdır. Bu yolda hedefimiz olan bütünsel kalkınmanın anahtarının bölgesel kalkınmada olduğu bilincindeyiz. O nedenle ülkemizin dört bir yanındaki ulaşım, altyapı ve iletişim hizmetlerimize bugüne kadar hız kesmeden devam ettik. Bundan sonra da Allah'ın izniyle hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan alamayacak." diye konuştu.

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da İslam'ın kubbesi olarak anılan Ahlat ile bin yıl önce Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt ilçelerinin tarihi öneme sahip olduğunu belirterek, "İki merkez arasında ulaşım 54 kilometrelik Ahlat-Karahasan- Malazgirt yoluyla sağlanmaktadır. Yolun yaklaşık 7 kilometrelik kesimi meydana gelen heyelanlar nedeniyle terk edilerek bu güzergah üzerinden yeniden bir ulaşım tesis edilmiştir. Proje kapsamında yeni güzergahta 13,3 kilometrelik yol hizmete sunulmuştur." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, iki ilçeye bu yatırımı kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ahlat'ın, Türklere Anadolu'nun kapılarının açıldığı 1071'de başlayan bu maceranın ebediyete kadar devam edeceğini vurgulayan Demiröz, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat ve Malazgirt'teki kutlamaların hemen hemen hepsine katıldı. Her toplantıda Ahlat ve Malazgirt'i soruyor. Biz de kendisine bilgi veriyoruz. Yol medeniyettir. Türkiye'de son 19 yılda kaç kilometre bölünmüş, kaç kilometre otoban yapıldığını defalarca söyledik. Bunları tekrar etmenin manası yok. Geziyorsunuz, görüyorsunuz. Türkiye büyük bir ülke. Türkiye, dünya küçülürken büyüyen bir ülke. Son çeyrekte görüyorsunuz. Çin'den sonra dünyada en fazla büyüyen OECD ülkelerinin içinde Türkiye yüzde 7 büyüme kaydetti. Bunların çoğu yatırımlardan geldi. Neler yapıldığını kendi hayatımızdaki son 20 yılı gözden geçirerek hesabını ve muhasebemizi yapacağız. Bu bölge gerçekten değerli. Bu bölgenin insanı devletine sadık ve çalışkan bir bölge. Her şeye layıksınız. Bugün Ahlat'ta ve Malazgirt'e Millet Bahçeleri yaptık. Bu güzel yolun tamamlanmasından sonra Ahlat-Malazgirt arası çok daha yakın olacak. Bunu sağlayan Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Muş Valisi İlker Gündüzöz de Ahlat ve Malazgirt'in çok önemli olduğunu dile getirerek, "Medeniyetler suyun olduğu yerlerde kurulur ama yolla gelişir. Bu noktadan hareketle yolların çok büyük önemi vardır. Tarihte de böyledir. Selçuklu ve Osmanlı döneminde de önem verilmiştir. Şimdi modern çağın getirdiği imkanlarla Türkiye Cumhuriyeti de özellikle son 20 yılda yollara büyük önem vermiştir. Bu bir vizyon meselesidir. Çünkü gelişmenin arkasında her zaman zihniyet yatar." dedi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay da bu topraklarda millete ve ecdada yakışır hizmeti açmanın mutluğunu ve şerefini yaşadıklarını ifade ederek, "Milletimize yakışır dünya standartlarında bu hizmetlerin meydana gelmesinde başta Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız olmak üzere tüm büyüklerimize şükranlarımı arz ediyorum. Bölgede devletimizin dik duruşu sayesinde Allah'a şükür terör denen lanetin gölgesi bile kalmıyor. Bunun rahatlığıyla beraber bölgemiz son dönemde çok ciddi yatırımcı ve turist çekmeye başladı." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu, beraberindekilerle kurdele keserek yolun açılışını gerçekleştirdi.

AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, belediye başkanları, kaymakamlar ve partililerin de katıldığı törenin ardından Bakan Karaismailoğlu, kara yoluyla Muş'un Malazgirt ilçesinde geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız