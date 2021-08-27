Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, sel yaşanan bölgelerdeki çalışmaları anlattı Açıklaması
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Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, sel yaşanan bölgelerdeki çalışmaları anlattı Açıklaması

Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, sel yaşanan bölgelerdeki çalışmaları anlattı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketinin ardından yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketinin ardından yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Özkaldı, AA muhabirine, 10-11 Ağustos tarihlerinde Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde metrekareye 420 kilogramı bulan yağış aldıklarını söyledi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi başta olmak üzere Sinop Ayancık ve Bartın'ın bazı yerlerinde taşkın hasarları oluştuğunu belirten Özkaldı, "Bozkurt ilçemizde o günden bu tarafa başta DSİ Genel Müdürlüğümüz ve Orman Genel Müdürlüğümüzün çalışmaları olmak üzere, ülkemizin hemen hemen bütün bölgelerinden gelen makinelerle kamyon ve iş makineleriyle çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Kastamonu ilinde selden en çok Bozkurt, Abana, İnebolu, Çatalzeytin, Azdavay, Şenpazar, Pınarbaşı, Cide, Ağlı, Taşköprü ve Hanönü ilçelerinin etkilendiğini dile getiren Özkaldı, "En ağırını burada gördük." dedi.

Bartın ve Sinop illerinde de sel nedeniyle hasar meydana geldiğine işaret eden Özkaldı, "Bartın'da çok fazla hasar olmamasının sebeplerinin başında, DSİ tarafından önceki yıllarda yapılmış 3 tesisimiz var. Bunlar Kirazlıköprü Barajı, Kışla Sel Kapanı ve Kozcağız Barajları. Bunların sayesinde çok fazla hasar olmadı. Sinop'ta da Ayancık ilçemizde, Ayancık Deresi'nde 500 yılda bir gelmesi muhtemel olan debi geldi maalesef. Orada da bazı hasarlar oldu. İlk önce bütün bu taşkını yaşadığımız illerde, ilçelerde kendi imkanlarımızla ve özel sektörün de imkanlarını kullanarak çalışmalar yaptık." ifadelerini kullandı.

Ezine Çayı'nın üst bölgelerinde taşmalar meydana gelmesi sonucu Bozkurt ilçesinde su baskınları yaşandığın hatırlatan Özkaldı, ilk olarak bu bölgeyi tamir etmeye başladıklarını anlattı.

İlçedeki geçişi sağlayan köprülerin tamamının yıkıldığını, geçişi sağlamak için geçici köprüler yaptıklarını dile getiren Özkaldı, şöyle devam etti:

"Bu geçişleri sağladıktan sonra Bozkurt'taki Ezine Çayı'nda hasar gören, Ayancık Deresi'nde ve saydığım bütün ilçelerdeki dere yataklarında tıkanan yerlerin açılması, menfez, köprü gibi geçişler kopmuşsa o geçişlerin sağlanması... Geçiş çalışmalarını Ayancık'ta da yaptık. Çünkü orada da köprüler yıkılmıştı. Orada da bir askeri köprü yaptık. Bu geçişlerin sağlanması, derede biriken rusubatların temizlenmesi çalışmalarını halen yapıyoruz. Bundan sonraki adımımız da yapmış olduğumuz tespitler neticesinde başta yıkılan köprülerin yeniden inşası. Tabii bunları biraz daha büyük, açıklıklı ve kemer olacak şekilde yapacağız. Yıkılan duvarların tamir edilmesi, başta Bozkurt'taki dere ıslahının yeniden yapılması ve daha geniş dere ıslahı tanzimini düşünüyoruz."

"Devlet olarak, gerçekten 11 Ağustos'tan itibaren kurumlar olarak buradayız. Büyük çalışmalar yapıldı." diyen Özkaldı, Batı Karadeniz'de taşkından zarar gören Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde yaraları sarmaya devam ettiklerini, bu çalışmaların, bugünden yarına tamamlanacak çalışmalar olmadığını söyledi.

Özkaldı, "Öncelikli çalışmaları yaptık, geçişleri sağladık. Şu an itibarıyla büyük bir tehlike yok ama bundan sonraki çalışmalarımız gerek kendi imkanlarımızla makineli çalışmalar, gerekse ihale edip yüklenici marifetiyle yapmamız gerekenler ki bunlar, köprüler başta olmak üzere ihale çalışmalarımız, hızlı şekilde devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de bunlara başlayacağız."

Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, sel yaşanan bölgelerdeki çalışmaları anlattı Açıklaması
Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, sel yaşanan bölgelerdeki çalışmaları anlattı Açıklaması
Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, sel yaşanan bölgelerdeki çalışmaları anlattı Açıklaması
Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, sel yaşanan bölgelerdeki çalışmaları anlattı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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