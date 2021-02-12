Twitter'da 'maskeyi çıkarıyoruz' etiketiyle yapılan paylaşımlara Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan'dan sitem
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Twitter'da 'maskeyi çıkarıyoruz' etiketiyle yapılan paylaşımlara Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan'dan sitem

12.02.2021 10:43 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:44

Twitter'da 'maskeyi çıkarıyoruz' etiketiyle yapılan paylaşımlara Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan'dan tepki geldi. Bu şekilde kanıta dayalı olmayan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen İlhan, "Koronadan korunmada maske temel öge. Bu kadar zor şartta verilen emekler var, boşa gitmesin" ifadelerinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da Twitter'da gündem olan 'maskeyi çıkarıyoruz' etiketiyle yapılan paylaşımlara tepki gösterdi.

"TOPLUMU YANLIŞ YÖNLENDİRMEYİN"

Twitter'da, 'maskeyi çıkarıyoruz' etiketiyle yapılan paylaşımlara birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Özellikle de sağlık çalışanları Twitter'da tepkilerini dile getirdi ve salgınla mücadelede maske takılması gerektiğine dikkat çekti.

Prof. Dr. İlhan, bu tür yaklaşımların salgınla mücadeleye zarar verdiğine dikkat çekerek, "Maske koronavirüsten korunmada temel ögelerden birisi. Hatta fiziksel mesafe, maske ve hijyen diye üçlememiz söz konusu. Bütün dünyada buna ilişkin kanıtlar mevcut. Böyle yaklaşımlar toplumu yanlış yönlendirebileceği gibi maske takmaktan yorulan bütün vatandaşlarımızı ve sağlık çalışanlarımızı zora sokuyor. Sağlık çalışanlarımız verdikleri tepkilerde elbette ki haklılar. Gerçekten çok zor şartlarda, karda, kışta filyasyona gidiyorlar, entübe hastaların bakımını yapıyorlar çok emekle bu süreci yaşıyorlar. Kendileri enfekte oluyorlar. Türkiye'de neredeyse her 10 koronavirüs hastasından birisi sağlık çalışanı, her 15-20 vakadan birisi sağlık çalışanı çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz" dedi.

"KANITA DAYALI OLMAYAN PAYLAŞIMLARA PRİM VERMEYİN"

Prof. Dr. İlhan, böyle yaklaşımlara pirim verilmemesi gerektiğini ifade ederek, "Vatandaşlarımızın böyle yaklaşımlara pirim vermemesi gerekiyor, böyle yaklaşımlarda bulunanlara destek olmaması gerekiyor. Yanlış olduğunu bilerek böyle yaklaşım sergilememeleri gerekiyor. Bu şekilde yanlış, kanıta dayalı olmayan paylaşımlar, sağlık çalışanlarımızı, hayatını kaybedenlerin ailelerini gerçekten çok üzüyor. Sağlık çalışanları özellikle çok emek sarf ediyor, sırf sağlık çalışanları da değil dükkanını açamayan esnafımız, evde durmak zoruna kalan vatandaşlarımız herkes mücadeleye katkı sağlarken bu şekilde mücadeleyi bozucu yaklaşımlar topumda umutsuzluğa neden oluyor ve sağlık çalışanlarının motivasyonunu azaltıyor. Bu yüzden böyle paylaşımlara mahal vermemek, böyle paylaşım yapan vatandaşlarımıza da bunlardan vazgeçmesini söylemek en doğru yaklaşım olacak" diye konuştu.

İşte Twitter'dan 'maskeyi çıkarıyoruz' etiketine gelen tepkiler:


Twitter'da 'maskeyi çıkarıyoruz' etiketiyle yapılan paylaşımlara Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan'dan tepki
Twitter'da 'maskeyi çıkarıyoruz' etiketiyle yapılan paylaşımlara Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan'dan tepki
Twitter'da 'maskeyi çıkarıyoruz' etiketiyle yapılan paylaşımlara Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan'dan tepki
Twitter'da 'maskeyi çıkarıyoruz' etiketiyle yapılan paylaşımlara Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan'dan tepki
Twitter'da 'maskeyi çıkarıyoruz' etiketiyle yapılan paylaşımlara Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan'dan sitem

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ

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