Son dakika haberleri! Soma'daki maden faciası davasında 4 sanık yenide hakim karşısına çıktı

Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasına ilişkin davada, şirketin yönetim kurulu başkanının da aralarında bulunduğu 4 sanık Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmaya başladı.

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasına ilişkin davada, şirketin yönetim kurulu başkanının da aralarında bulunduğu 4 sanık Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmaya başladı.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonuna dönüştürülen Bülent Ciğeroğlu Kültür Merkezi'nde salgın tedbirleri uygulandı.

Duruşma salonuna kapasitesinin yarısı kadar izleyici alındı. Sanıklar Can Gürkan, Adem Ormanoğlu, Efkan Kurt ve Haluk Evinç, farklı adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Madenci aileleri ve avukatları, sanıkların, duruşma salonuna gelmemesine tepki gösterdi.

SEGBİS'le ifadesini veren şirketin yönetim kurulu başkanı Can Gürkan, olaydan ötürü büyük üzüntü yaşadığını belirterek "Aradan geçen 7 yılda biz de aileler gibi tarifsiz üzüntüler yaşıyoruz. Aradan geçen sürede tarif edilmeyecek bir üzüntü içerisindeyim. Hepimiz büyük acılar yaşadık bunun farkındayım. Geçmiş celselerde uzun uzun savunmalar yapmıştım. Beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme Heyeti Başkanı Salih Pehlivanoğlu, Gürkan'ın ifadelerine tepki gösteren madenci yakınlarını uyardı.

Duruşmada söz alan şehit madencilerin yakınları, çok acı çektiklerini, heyetten adil olmalarını beklediklerini, sanıklara hak ettikleri cezayı vermelerini umduklarını ifade etti.

Sanık savunmalarının ardından savcı mütalaasını okudu. Mütalaada, şirketin yönetim kurulu başkanı Can Gürkan ve mühendisler Efkan Kurt ve Adem Ormanoğlu'nun "bilinçli taksirle çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılması, Acil Eylem Planı Yöneticisi Haluk Evinç'in ise beraati talep edildi.

Mütalaanın mahkemeye sunulmasının ardından taraf avukatları, savunma hazırlayabilmek için heyetten süre talep etti.

Madenci yakınlarının avukatlarının tutuksuz sanıkların, tutuklanması yönündeki talebini kabul etmeyen mahkeme heyeti, avukatların mütalaaya karşı savunma hazırlaması ve yeni tanıkların dinlenilebilmesi için duruşmayı 24 Mayıs'a erteledi.

Duruşmanın ardından madenci ailelerinin avukatı Can Atalay, gazetecilere yaptığı açıklamada, davayla ilgili süreci en başından beri takip ettiklerini ve peşini bırakmayacaklarını belirtti.

Manisa Baro Başkanı Ali Arslan da 77. oturumu yapılan davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını dile getirerek, "Bu senaryoyu yazanlar, biz yazmaya devam edeceğiz diyenler işin sonunda hayal kırıklığına uğrayacak. Bu katliamın meydana gelmesine sebep olanlar gerekli cezayı alacaklar diye umut etmeye devam ediyoruz. Yargıdan umudumuzu kesmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Olay ve süreç

Soma'da 13 Mayıs 2014'te 301 maden işçisinin ölümü, 162'sinin yaralanmasıyla sonuçlanan facianın ardından Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik tutuklanmış 11 Temmuz 2018'deki karar duruşmasında 5 tutuklu sanığa 15 yıl ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası, 9 sanığa adli kontrol, 37 sanığa ise beraat verilmişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, davada yerel mahkemenin tutuklu sanıklar hakkındaki hapis cezalarını yerinde bulmuş 5 sanığın tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurarak tahliyesine karar vermişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise 20 Ocak'ta yerel mahkemenin kararıyla ilgili yaptığı temyiz incelemesinde Can Gürkan, Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt'un "bilinçli taksir derecesinde kusurları bulundukları" gerekçesiyle haklarında verilen kararları bozmuş, Haluk Evinç'in yargılanmasındaki eksiklerin giderilmesi gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram