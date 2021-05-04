Son dakika haberleri! Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 19 yaralı (5)
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Son dakika haberleri! Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 19 yaralı (5)

Son dakika haberleri! Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 19 yaralı (5)
Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... EŞİ DE AYNI FABRİKADA ÇALIŞIYORBursa'nın Gemlik ilçesinde, servis midibüsünün devrildiği kazada hayatını kaybeden fabrika işçisi İlknur Kaya Pepeç'in eşi Furkan Pepeç, eşiyle aynı fabrikada çalıştığını belirtti.

EŞİ DE AYNI FABRİKADA ÇALIŞIYOR

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, servis midibüsünün devrildiği kazada hayatını kaybeden fabrika işçisi İlknur Kaya Pepeç'in eşi Furkan Pepeç, eşiyle aynı fabrikada çalıştığını belirtti. Cenaze işlemlerinin yapıldığı Bursa Adli Tıp Kurumu'nda bekleyen Pepeç, "Rahmetli eşimle aynı fabrikada çalışıyoruz, o 2 aylık hamile olduğu için gündüz çalışıyor, ben de vardiyalı çalışıyorum. O şoföre 2 gün önce klimaların çalışmadığını söyledim o da bana aracın bakım zamanının geldiğini, ancak araç sahibinin bakım masrafı yüksek olduğu için bakım yaptırmadığını söyledi. Bir gece önce de Dürdane rampasında TIR'a çarpmadan son anda kurtulmuş, arkadaşlarım anlattı. Sabah fabrikadaydım, bizim fabrikanın servislerinden birinin kaza yaptığını söylediler, korktum, İlknur'u aradım açmadı, defalarca aradım. Yine açmayınca servisteki başka bir arkadaşı aradım o da açmayınca eşimin bulunduğu servisin kaza yaptığını anladım. Hemen olay yerine gittim. Hukuk mücadelesi başlatacağım" dedi.

'YAĞIŞ NEDENİYLE KONTROLÜ KAYBETTİM'Hastanedeki tedavisinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen servis şoförü İbrahim S., ilk ifadesinde aracın yağış nedeniyle kaydığını, kontrolden çıkıp refüje çarptığını söyledi. İbrahim S.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İsmail Hakkı SEYMEN-Kazım BULUT/BURSA,


Son dakika haberleri! Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 19 yaralı (5)
Son dakika haberleri! Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 19 yaralı (5)
Son dakika haberleri! Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 19 yaralı (5)
Son dakika haberleri! Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 19 yaralı (5)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN

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