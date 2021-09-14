KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta ticari hayat normale dönüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta ticari hayat normale dönüyor

AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, konteyner dükkanlarla birlikte ticari hayat normale dönmeye başladı.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, konteyner dükkanlarla birlikte ticari hayat normale dönmeye başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da konteyner dükkanlardan alışveriş yaptı.

Şiddetli yağış nedeniyle 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde ilçedeki dükkanların tamamına yakını kullanılamaz hale geldi.

AFAD ve TOKİ tarafından Bozkurt'un yeniden imarı sürecinde esnafın işlerinin aksamaması için kurulan konteynerlerde ticari hayat başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün konteyner dükkanlarda ticari faaliyete başlayan esnafı ziyaret etti.

Kurum, bir iş yerinden satın aldığı iki bisikletin çocuklara verilmesini istedi. Diğer dükkanlara da uğrayan Kurum, manavdan alışveriş yaptı, aldığı ürünleri çevredekilere ikram etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA muhabirine, konteyner dükkanların esnafın ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla kurulduğunu hatırlattı.

Kurum, "33 gün sonra hayat normale dönmeye başladı. Esnafımız iş yerini açıyor, vatandaşımız alışveriş yapıyor, çocuklarımız bisiklete biniyor. Bu bizim için en güzel olay. Tabii bunu kısa sürede bütün ilçe geneline yayacağız." dedi.

İlçede inşa faaliyetlerinin sürdüğünü ifade eden Kurum, şunları söyledi:

"Bir taraftan da burada yaşamın sürmesi adına okulların açıldığı, çocukların gezdiği, eğlendiği, oynadığı bir ortamın oluşması için Valiliğimiz, Belediyemiz hep birlikte üstüne düşen çalışmaları yapacaklar. Tabii ki burada bir ay vatandaşlarımızla beraber hep birlikte onlar için bir şeyler yapabilmenin çabası içerisindeydik. Şimdi en azından o enkaz görüntülerinin kalktığı, selle ilgili hasarların giderildiği, eski yaşamın yeniden başladığı bir durumu görmek bizi de çok mutlu ediyor."

Elektrikçi Mustafa Cinni ise sel sırasında 5 bin nüfuslu ilçenin 4 dakikada yerle bir olduğunu belirtti.

Selin ardından jandarma ekipleri ile AFAD, UMKE ve sivil toplum kuruluşlarının özverili bir şekilde çalıştığını ifade eden Cinni, "Gölcük depremini yaşamış birisi olarak ondan sonra gördüğüm en büyük afet diyebilirim. 500 tane dükkan varsa 495 tanesi kullanılmayacak halde. Devlet yanımızda. Bunun çok ama çok farkındayız. Biz de kalkınacağız, bu yaraları saracağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ'nin yardımıyla prefabrik iş yerleri kuruldu. Devletten Allah razı olsun. Büyük bir ülke olduğumuzu biliyorduk ama yaralarımızın hızla sarılmasını gördükten sonra bunun daha da çok farkına vardık." diye konuştu.

Giyim mağazası sahibi Şaban Demir de büyük bir sel felaketi yaşadıklarını dile getirdi.

Selden yangın tüpüyle tavanı kırarak kurtulduğunu anlatan Demir, "Biz 40 yıldır ticaretle uğraşıyoruz. Devletimiz iş yerleri açtı, elektrik, su verdiler. Ticaretimize devam edeceğiz. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta ticari hayat normale dönüyor

KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta ticari hayat normale dönüyor

KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta ticari hayat normale dönüyor

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta ticari hayat normale dönüyor
AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Batı Karadeniz'deki sel) Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 952 konut ve 170 köy evinin yapımına başlanmış...

Son dakika haber... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Batı Karadeniz'deki sel) Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 952 konut ve 170 köy evinin yapımına başlanmış...

 Nemrut Dağı'nda mahsur kalanlar komandolar tarafından kurtarıldı

Nemrut Dağı'nda mahsur kalanlar komandolar tarafından kurtarıldı

 Son dakika haber! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '(Batı Karadeniz'deki sel) 82 vatandaşımız rahmeti rahmana kavuştu, 15 vatandaşımızı 459 personelle havadan, karadan,...

Son dakika haber! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Batı Karadeniz'deki sel) 82 vatandaşımız rahmeti rahmana kavuştu, 15 vatandaşımızı 459 personelle havadan, karadan,...
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Uğur İbrahim Altay
Magazin Gökhan Çıra Amelia Hamlin Özge Özpirinçci Kenan İmirzalıoğlu
Spor Şenol Güneş Alper Yılmaz Mergim Berisha Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Ersin Tatar Mehmet Fatih Kazım Karabekir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta ticari hayat normale dönüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 11:53:08. #1.17#