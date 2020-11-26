Sarkozy "yolsuzluk" ve "suç örgütü kurmak" suçlamalarıyla yeniden hakim karşısında
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Sarkozy "yolsuzluk" ve "suç örgütü kurmak" suçlamalarıyla yeniden hakim karşısında

26.11.2020 15:59 | Son Güncelleme: 26.11.2020 16:28

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy 2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı, kampanyayı bu destekle yürüttüğü" ve "suç örgütü kurduğu" suçlamasıyla ertelenen yargılamasına yeniden başlandı.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy 2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı, kampanyayı bu destekle yürüttüğü" ve "suç örgütü kurduğu" suçlamasıyla ertelenen yargılamasına yeniden başlandı.

Paris Ceza Mahkemesine 13.20'de gelen ve mahkemeye çıkan eski Fransa Cumhurbaşkanı ile aynı davada avukatı Thierry Herzog ve kıdemli eski yargıç Gilbert Azibert de yargılanıyor.

Ancak 73 yaşındaki Azibert, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve sağlık problemleri gerekçesiyle duruşmaya yine katılmadı.

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Diğer yandan savunma bloku ise video konferans yoluyla ifade alınması seçeneğini kabul etmedi.

Duruşma yine ertelendi

Sağlık heyetinin, Azibert'in pazartesi gelebileceğini bildirilmesi üzerine, duruşma 30 Kasım Pazartesi gününe erteledi.

20 Aralık'a kadar sürecek davanın ilk duruşmasında eski yargıç Azibert kalp sorunu gerekçesiyle yer almadığı için mahkeme başkanı, uzman sağlık heyetinin duruma ilişkin rapor sunması için duruşmayı bugün öğleden sonraya ertelemişti.

Fransa'nın "5'inci Cumhuriyet" yönetimi olarak anılan 1958'den bu yana ilk defa bir Fransız Cumhurbaşkanı suç isnadıyla yargılanıyor.

Sarkozy hakkındaki iddialar

Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü" iddia ediliyor.

Devrik Libya lideri Kaddafi, 2011'de öldürülmeden kısa süre önce verdiği bir röportajda, "Sarkozy İçişleri Bakanı iken (2007) bana geldi ve para istedi. Ben de verdim. Sayemde seçimi kazandı." ifadelerini kullanmıştı.

2019'da iş insanı Ziad Takieddine de 2006 sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon avro getirdiğini öne sürmüştü.

İddialar üzerine 2013'te ön soruşturma açılmıştı. Beş yıl süren ön soruşturma sonrası Sarkozy, 21 Mart 2018'de Paris'te gözaltına alınmış, yaklaşık 30 saat süren gözaltı sürecinin ardından hakkında "cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağladığı, yolsuzluk yaptığı ve Libya kamu fonlarını gizlediği" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Sarkozy, geçen ay yolsuzlukla mücadele yargıçlarına ifade vermişti.

Sarkozy 'yolsuzluk' ve 'suç örgütü kurmak' suçlamalarıyla yeniden hakim karşısında
Sarkozy 'yolsuzluk' ve 'suç örgütü kurmak' suçlamalarıyla yeniden hakim karşısında
Sarkozy 'yolsuzluk' ve 'suç örgütü kurmak' suçlamalarıyla yeniden hakim karşısında
Sarkozy 'yolsuzluk' ve 'suç örgütü kurmak' suçlamalarıyla yeniden hakim karşısında

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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