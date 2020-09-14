Son dakika haberleri: Sakarya'da 2 mahalle, kendilerini karantinaya aldı Gelen son dakika haberine göre Sakarya'da 2 mahalle, kendilerini karantinaya aldıSAKARYA'nın Geyve ilçesinde, 56 kişinin koronavirüs nedeniyle karantina altına alındığı Nuriosmaniye ve Şerefiye Mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, kendileri için karantina ilan etti.

Sakarya'da 2 mahalle, kendilerini karantinaya aldı

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, 56 kişinin koronavirüs nedeniyle karantina altına alındığı Nuriosmaniye ve Şerefiye Mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, kendileri için karantina ilan etti. Çalışanlar dışında herkesin evden çıkması, komşuların ve akrabaların birbirlerine gidip gelmesi yasaklandı.

Geyve ilçesi Nuriosmaniye ve Şerefiye Mahallelerinde yaşayan 56 kişi, koronavirüs nedeniyle evlerinde karantina altına alındı. Karantina altına alınanların birçoğunun koronavirüs testi negatif çıksa da yakınları pozitif olduğu için karantina altında tutulduğu öğrenilirken, Nuriosmaniye Mahallesi Muhtarı Tahsin Kolat ve azalar, mahallede karantina ilan etti. Komşu mahalle olan Şerefiye Mahallesi'nin karantina altındaki muhtarı Ali Avcı ve azaları da karantinayı genişleterek kendi mahallelerini de dahil etti. Karantina kapsamında 2 mahalledeki kahvehaneler kapandı, çalışanlar dışında herkesin evden çıkması yasaklandı. Komşuların ve akrabaların birbirlerine gidip gelmesi de yasaklanırken, 2 mahalleye dışardan birinin girmesi de yasaklandı.

Her 2 mahallede de çok sayıda kişinin karantina altında olduğunu ve hastalar nedeniyle dışarıdan misafir kabul edemediklerini belirten Şerefiye Mahallesi sakinlerinden Murat Avcı, 'Nuriosmaniye ve Şerefiye köylerinde 56 hastamız var. Bu hastaların kimisi negatif ama karantina altındalar. Köyümüze giriş ve çıkışları kapattık. Muhtarımız Ali Avcı da gerekli yerlerle görüştü, devletimizde bize hizmet getirdi. Dışarıdan gelen misafirleri hastalarımız ve kendi sağlığımız nedeniyle kabul edemiyoruz.' dedi.

Vatandaşların alınan kararlara harfiyen uyduğunu söyleyen Nuriosmaniye Mahallesi Muhtarı Tahsin Kolat, 'Pandemi sürecinde ilk başta da Nuriosmaniye Köyümüzde pozitif vakalar görülmüştü. İlk günden bugüne kadar vakalarda artış var. Dün İlçe Sağlık Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmede bizlerde köy sakinleri ve muhtarlık olarak kendi karantinamızı kendimiz uygulama kararı aldık. Dün saat 24.00'ten itibaren bu kararı uyguluyoruz. Kahvelerimizde zaten oyunlarımız yasaktı, vatandaşlarımız çay içip birbirlerini görmek için geliyorlardı. Kahvelerimiz kapalı, vatandaşlarımız akraba ziyareti yapmıyor. Herkes kendi karantinasını kendi uygularsa hem devletimizin hem sağlık personelimizin işleri kolaylaşmış olur. Bu önlemleri almak bizlerin elinde.' diye konuştu.

Mahalledeki bakkal sayesinde ihtiyaç sahiplerinin kapısına kadar hizmet götürdüklerini belirten Ömer Fikret Korkmaz, 'Köyümüzü karantinaya aldık, giriş ve çıkışlar yasaklandı. Dışarıdan misafir kabul etmiyoruz, komşunun komşuya gitmesi bile vatandaşların isteğiyle yasaklandı. Market ihtiyaçlarını sosyal mesafeyi koruyarak evlere kadar götürüyoruz. Sokaklar biraz boş, mecburi olarak işi olan çıkıp hallediyor. Şuan belki kötü olabilir ama bu ilerleyen zamanlar için iyi sonuç verecek' dedi.

Kaynak: DHA