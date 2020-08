Son dakika haberleri... Resmi kurumlarla başı dertte... İki nüfus kaydı var. Birinde ölü diğerinde diri Son dakika haberi... NÜFUS müdürlüğünde yapılan hata yüzünden çift kimlikli olarak hayatını sürdürdüğünü söyleyen Eşref Demirhan, bir kimliğinde yoklama kaçağı olarak gözükmesi nedeni ile mağduriyet yaşıyor.

NÜFUS müdürlüğünde yapılan hata yüzünden çift kimlikli olarak hayatını sürdürdüğünü söyleyen Eşref Demirhan, bir kimliğinde yoklama kaçağı olarak gözükmesi nedeni ile mağduriyet yaşıyor. Nüfus kaydının birinde ölü olarak gözüken Demirhan diğerinde ise ise yaşıyor olarak kayıtlarda geçiyor. Askerlik yapmış olduğu kimliğinin kayıtlarda ölü gözüktüğünü söyleyen ve mağduriyet yaşadığını belirten Demirhan, "Çevirme görünce inanın rengim atıyor, titriyorum" dedi.

Esenler'de yaşayan, Diyarbakır doğumlu 51 yaşındaki Eşref Demirhan, hayatının nüfus müdürlüğüne kaydı sırasındaki bir yanlışlık yüzünden zehir olduğunu söyledi. Bu nedenle iki farklı kimliğe sahip olan Demirhan'ın başı resmi kurumlarla dertte. Kimliğinin birinde ölü, diğerinde diri gözüküyor. Polis çevirdiğinde sistemdeki kimliğinde yoklama kaçağı çıkıyor para cezası veriliyor, askerlik yaptığını bir türlü anlatamıyor, bir işe girmek istediğinde askerlik belgesi veremiyor. Sorunun çözülmesi için avukat ve dava masraflarını karşılamakta güçlük çektiğini belirten Demirhan, "Diğer kardeşlerim de aynı mağduriyeti yaşıyor. Biz toplam 6 kardeşiz. En küçük kardeşimiz hariç hepimizin nüfusta 2 kaydı var." dedi.

Demirhan'ın elinde 1969 ve 1970 doğumlu olduğunu gösteren iki nüfüs kağıdı var. 1969'da kaydettirilen nüfus kağıdına göre askerlik yaptığı gözükürken, 1970 doğumlu olduğu ve şu an kullanmaya devam ettiği nüfus kağıdına göre ise yoklama kaçağı. Polisin yaptığı kimlik kontrollerinde yoklama kaçağı olmaktan bin 600 lira para ceza kesiliyor .Demirhan yaptığı itirazlar sonrası 1969 kayıtlı nüfus kaydında olü gözüktüğünü söyledi.

"SÜREKLİ MAĞDUR OLUYORUM"Sürekli mağdur olduğunu söyleyen Demirhan, şöyle konuştu: "Başımızdan geçen olay şöyle; 1970 doğumlu olarak hayatımı sürdürürken, bir gün jandarma uygulamasından geçerken yoklama kaçağı olduğum söylendi. Ondan sonra beni karakola, askerlik şubesine götürdüler. Ondan 15 veya 20 gün sonra da Sivas'a askere gönderdiler. Usta birliğini de Babaeski Orduevi'nde askerliğimi yaptıktan sonra İzmir'e geldim çalışıyordum. O dönemlerde bir ara kimliğimi kaybettim. Nüfus müdürlüğüne kimlik çıkarmaya gidince bana dediler ki, 'Ekranda iki tane kimliğin gözüküyor. Hangisini istersin?' Ben de 'Nasıl yani?' dedim. Dediler ki 'Biri 69 doğumlu birinde ise 70 doğumlusun' Ben de 69 doğumlu olarak zaten askerlik yaptım, dedim. Bana 1970 doğumlu olduğum kimliği verdiler. Bu kimlikle yaşamımı sürdürürken bir gün yine polis uygulamasında Genel Bilgi Taramasında (GBT) yoklama kaçağı olduğum ortaya çıktı. Askerlik şubesine gidip durumu anlattım. Onlar da, 'Siz askerlik yapmamışsınız' dediler. Öyle gözüktüğünü söylediler. Ben de, 'Komutanım, ben 1969 doğumlu olarak acemi birliğimi Sivas, usta birliğimi de Babaeski'de yaptım' dedim. O dönem ki komutanlarımızın isimlerini dahi söyledim. Nedense inandıramadım. Sonra tekrar Esenler Askerlik Şubesi'ne gittim. Oradaki komutanım, 'Seni Diyarbakır Lice'ye göndermemiz lazım' dedi. Diyarbakır'daki komutana kadar aradı. Komutan dedi ki 'Lice'ye gelip mahkeme açacak.' Avukata soruyorum o da, 'Bu mahkeme bayağı bir sürer' diyor. Bayağı bir para istiyor. Gücüm yok param da yok. Ben sürekli mağdur oluyorum. Herhangi bir işe giremiyorum. Çünkü askerlik durum belgesi veremiyorum. Çok mağdur bir şekilde hayatımı sürdürüyorum." dedi.

"BİN 600 LİRA PARA CEZASI YAZILIYOR"Demirhan, her uygulamadan geçtikten sonra kendisine bin 600 lira para cezası yazıldığını ve ceza tutanaklarının 40'ı geçtiğini belirterek, "Her uygulamada geçtikten sonra bir tane tutanak tutuluyor. Daha sonra Vergi Dairesi'nde, E-Devlet'ten görüyorum bin 600 lira para cezası yazılıyor. Şu an bundan en az 40-50 tane vardır. Aynı şekilde kardeşim Şirin Demirhan, diğer kardeşlerim de aynı mağduriyeti yaşıyor. Biz toplam 6 kardeşiz. En küçük kardeşimiz hariç hepimizin nüfusta 2 kaydı var." dedi.

"KİMLİK KAYDIM ÖLÜ OLARAK GÖZÜKÜYOR"Askerlik yaptığı kimliğinin sistemde ölü olarak gözüktüğünü ifade eden Demirhan, "Daha sonra babam bunu düzeltmek için gitti. Muhtarlık ve nüfus müdürlüğüne de baktı. Oradaki kayıtlarda da askerlik yapmayan kardeşlerim ve ben ölü olarak gözüküyoruz. Bizi ölü yapmışlar. Askerlik yapmayan ben ve kardeşlerim, askerlik kaydı olmayan kimliklerle yaşamımızı sürdürüyoruz. Ben 1969 doğumlu olarak askerlik yaptım ve şimdi o kimlik kaydım ölü olarak gözüküyor. 1970 doğumlu kimliğim ile yaşamımı sürdürüyorum ve bu kimliğe göre askerlik kaçağıyım, 1969 doğumlu kimliğim ile askerlik yaptım onda ise ölü gözüküyorum." şeklinde konuştu.

"İNSANLARA REZİL OLUYORUM"Demirhan, "Sürekli bir şehirden bir şehre giderken çevirmede beni alıyorlar, yoklama kaçağı olarak çıkıyorum. Eşimle kaldığım otelde de alıyor yine oradaki insanlara rezil oluyorum. Çünkü, utanıyorum. 51 yaşına gelmiş bir insan nasıl askerlik yapmamış olabilir?" dedi.

"EMEKLİ OLMAK İSTİYORUM"Yoklama kaçağı olarak gözüktüğü için emekli olamadığını da belirten Demirhan, şöyle devam etti: "Ben şu anda iş ile alakalı birçok firmaya başvuruda bulundum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de 8 aydan beri başvuru yapıyordum. En son temizlik işçiliği için mülakata girdim. Benden askerlik durum belgesi istediler. Durum belgesine kendilerine sunamadığım için işe de giremiyorum. Benim şu an emekliliğime kalmış 4-5 sene ve ben bu zamanı doldurup emekli olmak istiyorum. Ona da bir engel. Herhangi bir kurumsal firma da çalışamıyorum. Her girdiğim kurumsal firmada askerlik durum belgesi isteniyor. Ben bu askerlik durum belgesini hiçbir yere sunamıyorum. Hep sıradan işlerle hayatımı geçindirebiliyorum. Normal bildiğim, uzmanı olduğum alanların hiçbirinde işe giremiyorum. Askerlik durum belgesini sunamadığım için bu şekilde mağdur bir halde hayatımı yaşıyorum."

"ÇEVİRME GÖRÜNCE İNANIN RENGİM ATIYOR, TİTRİYORUM"Demirhan, artık polis görünce renginin attığını ve titrediğini söyleyerek "Çevirme görünce inanın rengim atıyor, titriyorum. İşim var veya bir yere yetişmem gerekiyor. Çevirme görünce 'Aha şimdi ayvayı yedim' misali orada yarım saat, 1 saat bekletiyorlar. Tabii onların da görevi. GBT'de çıkınca bırakamıyorlar seni. Tutanak tutuluyor. Bir nüshası kendilerinde, bir nüshası da ben de kalmak üzere verip gönderiyorlar. Sonuçta bir işe gidiyorsam yetişemiyorum. Orada bir çevrem varsa utanıyorum." şeklinde konuştu.

"LÜTFEN, BİZİ MAĞDUR ETMESİNLER"Yetkililere seslenen Demirhan, "Askerlik durum belgesi çıkartamıyorum. Askerliğimi yapmadığım gözüküyor. Ben bu şekilde mağdurum. 51 yaşına gelmişim hala bu sistem ile uğraşıyorum. Kolay kolay düzelecek bir sistem de değil. Uğraşmam gereken bir sistem. Lütfen, bizi mağdur etmesinler. Bizi bu konu ile ilgili sıkıntıdan kurtarsınlar." dedi.

