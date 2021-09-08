Son dakika haberleri: Muş'ta evlat nöbetine katılan ailelerin sayısı 9'a yükseldi

Son dakika 3. sayfa haberine göre Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin sayısı 9'a yükseldi.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin sayısı 9'a yükseldi.

Muş'ta, HDP İl Başkanlığı önünde ailelerin evlat nöbeti sürüyor. Öğle saatlerinde parti binası önüne eylem için gelen gözü yaşlı aileler, oturma eylemi başlattı. HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı dolandıran parti" dövizleri açarak slogan attı. Gözü yaşlı anne Gülbahar Teker, HDP'ye tepki göstererek parti binasına yürüdü. Anne Gülbahar Teker'i, polis ekipleri güçlükle sakinleştirebildi.

Aile sayısı 9'a yükseldi

21 haftadır eyleme katılan Teker, Özcan, Yenilmez, Aktar, Kılıç, Arul, Baykara, Uçkun ailelerine bir destekte Sönmez Yıldız ailesinden geldi. Eyleme yeni katılan anne Naciye Sönmez Yıldız, 15 yaşındaki oğlu Osman Sönmez Yıldız'ın, 2015 yılında Bitlis'in Tatvan ilçesinde okul okuduğu sırada PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi.

"Kolum kanadım kırık"

6 yıldır oğlundan haber alamadığını aktaran anne Naciye Sönmez Yıldız, "ben çocuğumu istiyorum. Oğlum küçük. Perişan oldum. Kolum kanadım kırık. 15 yaşında bir çocuk hiçbir şey bilmiyor, kendisine bakamaz, yemek yapamaz. Dağda taşta mı yatıyor, aç mıdır, tok mudur, ne yiyor bilmiyorum. İlk defa Muş'ta eyleme katıldım" dedi.

"HDP'ye, PKK'ya lanet olsun"

Oğlu 2014 yılında dağa götürülen anne Gülbahar Teker de HDP'nin kapatılmasını isteyerek, "HDP, PKK, bu anne ve babalardan ne istiyor. Biz de Kürt'üz niye kapıya çıkıp bizi sormuyorlar. Anne ve babalar Muş'ta, Diyarbakır'da, Hakkari'de, Van'da, her yerde yürüyüş yapıyor, eylem yapıyor. Bir tane çocuk dağda kalana kadar burada eyleme devam edeceğim. Bugün bir aile daha desteğe geldi. Ben desteğe geldikleri için çok sevindim" ifadelerini kullandı.

2016 yılında dağa kaçırılan kardeşi Atilla Özcan için eyleme devam eden Ümit Özcan ise sonuna kadar eyleme devam edeceklerini ifade etti. Bugün bir annenin daha eyleme destek verdiğini anımsatan Özcan, "Yeni bir ailenin eyleme katılması bize güç verdi. Eyleme katılmayan diğer ailelere sesleniyorum; gelin sizler de destek verin, çocuğunuzu isteyin. HDP'lilerin çocukları Paris'te, Almanya'da, Fransa'da gezerken, bizim çocuklar ise dağlarda, mağaralarda mahsur kalmışlar ve taşta, toprakta yatıyorlar. Gelin destek verin. Buradan kardeşim ve çocuklara sesleniyorum; kaçın gelin devletinize teslim olun" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı