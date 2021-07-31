Son dakika haberleri | Milletvekili Gülaçar: "Asla bir Kürt ve Türk kavgası ve meselesi değildir"
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Son dakika haberleri | Milletvekili Gülaçar: "Asla bir Kürt ve Türk kavgası ve meselesi değildir"

Son dakika haberleri | Milletvekili Gülaçar: 'Asla bir Kürt ve Türk kavgası ve meselesi değildir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberlerine göre AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Konya'da yaşanan olayın asla bir Kürt ve Türk kavgası ve meselesi olmadığını söyledi.

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Konya'da yaşanan olayın asla bir Kürt ve Türk kavgası ve meselesi olmadığını söyledi.

Konya'da dün 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili bir açıklama yapan Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, "Kamuoyu yanlış ve yargılı bir şekilde zehirlenmeye çalışılıyor. Meseleyi bir Kürt-Türk çatışması gibi göstermenin gayreti içerisindedirler. Hadise bir Türk aile ile bir Kürt aile arasında olmuş olabilir. Ancak asla bir Kürt ve Türk kavgası ve meselesi değildir. Olayın neticesi itibariyle dün yaşananlar 11 yıl önce yaşanan bir husumetin devamıdır. Dün bir ailenin hunharca yok edilmesi hadisesi hepimizin canını yakmıştır. Bu olayı lanetliyoruz. Bizim insanımız merhamet yüklü insanlardır. Böyle bir vahşeti ne bir Türkün ne de bir Kürdün ve hiçbirimizin kabul etmesi söz konusu değildir. Cenab-ı Hak onlara rahmet eylesin. Algının bir Kürt-Türk çatışmasına dönüştürülmesi adına yapılan gayretler de bu ülkeyi ve bölge halkına yapılacak en büyük kötülüktür. Bundan dolayı halkımızın çok dikkatli ve duyarlı olması gerektiğini de bir daha ifade edelim" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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