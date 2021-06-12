Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 76 oldu

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 218 bin 758 testte, 6 bin 76 vaka ile 503 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 75 kişi ile toplam can kaybı 48 bin 668'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 218 bin 758 testte 6 bin 76 vaka, 503 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 75 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 112 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 56 milyon 789 bin 542, toplam vaka sayısı 5 milyon 325 bin 435, toplam vefat sayısı 48 bin 668, toplam ağır hasta sayısı 973, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 198 bin 57 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı