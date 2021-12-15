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Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada ölen sevgilisinin cenazesine katılamadı

İhlas Haber Ajansı / Ali Gözeten - Haberler | Magazin

Balıkesir'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda tır ile çarpışan otomobilde bulunan Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül'ün yaralandığı kazada hayatını kaybeden 53 yaşındaki sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Hastanede tedavi gören Ergül ise sevgilisinin cenaze törenine katılamadı.

İstanbul- İzmir yolu Susurluk mevkiinde meydana gelen kazada Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki 34 SD 7339 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Lafçı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde sağ şeritte ilerleyen tır ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül yaralanırken, sevgilisi Lafçı ise sıkıştığı araçta hayatını kaybetti.

GÜLÇİN CENAZEYE KATILAMADI

Lafçı'nın cenazesi, gönderildiği İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazının ardından Narlıdere Şehitlik Camiinde kılınan cenaze namazına Lafçı'nın ailesi sevenleri ve iş arkadaşları katıldı. Kazasının ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülçin Ergül ise tedavisi devam ettiği için cenazeye katılamadı.

Şarkıcı Gülçin Ergül'ün kazada ölen sevgilisi son yolculuğuna uğurlandı

İREM DERİCİ ÇELENK YOLLADI

Cenazeye birçok çelenk gönderilirken, sanat dünyasından sadece şarkıcı İrem Derici'nin çelenk yollaması dikkat çekti. Lafçı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Karabağlar Paşaköprü Mezarlığına defnedildi.

Şarkıcı Gülçin Ergül'ün kazada ölen sevgilisi son yolculuğuna uğurlandı

Şarkıcı Gülçin Ergül'ün kazada ölen sevgilisi son yolculuğuna uğurlandı

Şarkıcı Gülçin Ergül'ün kazada ölen sevgilisi son yolculuğuna uğurlandı

Şarkıcı Gülçin Ergül'ün kazada ölen sevgilisi son yolculuğuna uğurlandı

Şarkıcı Gülçin Ergül'ün kazada ölen sevgilisi son yolculuğuna uğurlandı

Şarkıcı Gülçin Ergül'ün kazada ölen sevgilisi son yolculuğuna uğurlandı

Şarkıcı Gülçin Ergül'ün kazada ölen sevgilisi son yolculuğuna uğurlandı

Şarkıcı Gülçin Ergül'ün kazada ölen sevgilisi son yolculuğuna uğurlandı

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İhlas Haber Ajansı / Ali Gözeten - Magazin Haberleri

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