Son dakika haberleri... ERZURUM Koronavirüs hastalarının yemek ve ilaçları 'Atacan' robottan
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... ERZURUM Koronavirüs hastalarının yemek ve ilaçları 'Atacan' robottan

Son dakika haberleri: Koronavirüs hastalarının yemek ve ilaçları 'Atacan' robottanERZURUM Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi pandemi servisindeki hastaların hizmetinde kullanılması için robot geliştirildi.

02.07.2020 17:00 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:12

Koronavirüs hastalarının yemek ve ilaçları 'Atacan' robottan

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi pandemi servisindeki hastaların hizmetinde kullanılması için robot geliştirildi. Hastalarla teması minimuma indirmek için geliştirilen robot, yemek ve ilaçları odalara kadar götürüyor. Başhekim Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, "Sağlık personelimizin hastaya yakın temasını minimal hale indirmiş, her odaya giriş- çıkışta kullanılan önlük maske sarfiyatını da minimuma çekmiş oluyoruz" dedi.

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nün desteğiyle, Ata Teknokent'te robotik üzerine çalışan bir firmanın makine mühendisi Murat Duran, Elektrik Elektronik Mühendisi Halim Berbero ve yazılımcı Hilal Gülşen Topaloğlu tarafından 'robot' tasarlandı. 'Atacan' ismi verilen robot, Araştırma Hastanesi'ndeki pandemi servisinde kullanılmaya başlandı. Teması minimuma indirmek için tasarlanan robot, hastaların ilaç ve yemeklerini odalarına kadar götürüyor.

Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, hastaların bakımını üstlenen sağlık personelini korumak amacıyla böyle bir proje geliştirdiklerini söyledi. Prof. Dr. Gündoğdu, "Projeyi üniversitemizin imkanlarını kullanarak yaptık. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın her zaman vurguladığı sağlıkçı ve mühendislik iş birliği kapsamında biz de mühendislerle böyle bir iş birliğine giriştik. Neticesinde üniversitemizin Teknokent bölümünde hastanemizdeki sağlık çalışanlarıyla beraber ortak proje gerçekleştirildi ve bu robot ortaya çıktı. Hastalarımız robottan çok memnun kaldı. Robotumuzun üzerinde hastaların ihtiyaçlarını karşılayacak yemek ve ilaçların gönderiminin yanı sıra, ekran vasıtasıyla hastalarımızı bilgilendirmek amacıyla çeşitli animasyonlar da oradan dönüyor. Bu anlamda çok olumlu dönüşler aldık. Bu robotun bize en büyük faydası sağlık personelimizin hastaya yakın temasını minimale hale indirdik. Ayrıca her odaya giriş- çıkışta kullanılan önlük maske sarfiyatını da minimuma çektik. Bu şekilde hem çalışanlarımız kendini daha güvende hissediyor hem de hastalarımıza biraz daha konforlu hizmet vermiş olduk. Çalışanlarımız da bu durumdan çok mutlu oldular. Memnuniyetle karşıladılar. Kullanımı son derece basit bir ürün. Telefonunuza indirdiğiniz bir aplikasyonla kumandasını kendiniz yapabiliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de denemeler var ama bu şekilde hizmet veren bir robot henüz görmedim. Atatürk Üniversitesi olarak hastanemizde bu robotu kullanamaya başladık" dedi.

'Atacan'ı 1 hafta içerisinde tasarlayıp, yaptıklarını belirten Makine Mühendisi Murat Duran ise "Robotik hemşire fikri hastaneden çıktı. Buradaki hemşirelerin ihtiyacı olduğu söylendi. Biz bu robotun ilk versiyonunu çıkardık, bu amatör bir çalışmaydı. Atatürk Üniversitesi destek verdi bunun ikinci versiyonunu tasarladık. Robot Covid-19 hastalarının kaldığı serviste kullanılıyor. Robot sayesinde hemşirelerin daha risksiz bir ortamda çalışmalarını sağlıyor. Hastalar arasındaki virüs taşıma olayını azaltıyor. Hastaya hizmet ettikten sonra robot dezenfekte ediliyor. Hastalar robotu görünce şaşırdılar. Sonradan tepkiler olumlu oldu. Çünkü robot daha hijyenik bir ortam sağlanıyor. Hemşire hizmet ederken dezenfekte olamıyor. Ama bunun üzerindeki plastik aksam dezenfekte olabilir. Biz de gururluyuz. Üniversite imkan verdi biz de bilgi ve tecrübemizi kattık" diye konuştu.

Elektrik Elektronik Mühendisi Halim Berbero da Google Play Store'dan aplikasyonun cep telefonlarına indirilip, robotun kolayca çalıştırılabildiğini aktardı.

Robotla yemek ve ilaçları gelen hastalar ise ilk anda şaşkınlıklarını gizleyemedi. 5 gündür tedavi gördüğünü anımsatan hastalardan Süleyman Kurt, "Robotu görünce çok şaşırdım. Allah devletimize zeval vermesin. Sağlık çalışanlarının hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri... ERZURUM Koronavirüs hastalarının yemek ve ilaçları 'Atacan' robottan

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı Haber
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı Haber
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu Haber
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu
Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi Haber
Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı Haber
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti Haber
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak
Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı
Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu
Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
HDP'li 3 milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
HDP'li 3 milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu
Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu
Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı
Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, ormanlık alanda baygın halde bulundu
Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, ormanlık alanda baygın halde bulundu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreci sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştiriyor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreci sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştiriyor
'Hoca' lakaplı öğretmen, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı
"Hoca" lakaplı öğretmen, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Cahit Özkan Mustafa Destici Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Sibel Can Cenk Eren Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Bülent Uygun Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Hikmet Karaman
Daha Fazla Temmuz Ankara Hakaret Ak Parti
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... ERZURUM Koronavirüs hastalarının yemek ve ilaçları 'Atacan' robottan - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 17:17:51. #1.15#
title