Son dakika haberleri | Engelli eşi dövülerek öldürülen kadın, korkudan mezarına gidemiyor

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da araç parkı nedeniyle çıkan kavgada darp edilip, hayatını kaybeden yüzde 90 bedensel engelli Mümin Kara'nın (58) eşi Emine Kara, serbest bırakılan şüpheli A.Y.'nin üzerine araç sürdüğünü belirterek şikayetçi oldu. Kara "Korkudan evimi değiştirip, başka bir yere taşınmak zorunda kaldım. Mezar ziyaretine bile gelemiyorum" dedi. Mümin Kara'nın ölümüyle ilgili olarak A.Y.'nin babası Nurettin Yaşar daha önce tutuklanmıştı.

Kepez ilçesinde 19 Şubat'ta, yüzde 90 engelli Mümin Kara, yüzde 40 engelli eşi Emine Kara, çocukları Fatma ve Bekir Kara ile evlerinin yanındaki işletme sahibi Nurettin Yaşar ve oğlu A.Y. ile park nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Nurettin Yaşar ile oğlu A.Y. Mümin Kara'yı darp etti. Kara, çevredekilerin yardımıyla kurtuldu. Bu sırada Mümin Kara'nın dili boğazına kaçtı, eşinin ilk müdahalesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adalet istediklerini söyleyen Bekir Kara ise "Annemi normalde mezarlığa ya ben ya kardeşim getiriyordu. Olay günü, şehir dışındaydım. Biz olmadığımız için kendisi gelmek istemiş. Bu olaydan önce tüm şikayetlerimizde 'kamera görüntüsü yok' denilerek takipsizlik verdiler. Bu sefer kamera görüntüsü de var. Bu olaylar bizi bıktırdı. Evden çok adliye veya karakola gider oldum. Annemi asla yalnız bırakamıyorum. Yüzde 90 engelli bir adamı öldüren insanlar, her şeyi yapar" ifadelerini kullandı.