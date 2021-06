Döner Kardeşler davasında örgüt liderlerine 60 yıla kadar hapis istemi

'Döner Kardeşler' ismiyle tanınan organize suç çetesine yönelik 28 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıklandı.

'Döner Kardeşler' ismiyle tanınan organize suç çetesine yönelik 28 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıklandı. Örgüt liderlerinden Emirhan Döner'in toplamda 45 yıl, Turhan Döner'in ise toplamda 60 yıl hapsi istendi.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya başka suçtan tutuklu sanıklar SEGBİS ile bağlanırken tutuksuz sanıklar ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada Turhan ve Emirhan Döner'in örgüt yöneticisi oldukları ve ruhsatsız silah temin ederek bazı eylemlerde kullandıkları belirtildi. Turhan ve Emirhan Döner'in 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma' suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Ayrıca, her iki sanığında örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen her suçtan ayrıca mahkumiyetine karar verilmesi istendi. Mütalaada sanık Yunus Tatlı, Ahmet Burak Gülerer, Ergün Eren, Erkan Deniz, Anılcan Kökçek, Arslan Bingöl, Salih Ünlütürk, Hasan Hüseyin Özaslan, Serkan Işık, Sonay Bedir ve Şenay Şentürk hakkında 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu. Sanık Yunus Tatlı'nın her ne kadar örgüt yöneticisi olarak cezalandırılması istenilmiş ise de sanık Yunus'un çoğunlukla, sanıklar Emirhan ve Turhan ile diğer örgüt mensuplar arasında ve gerektiğinde suç mağdurlarıyla örgüt yöneticileri arasında iletişimi sağladığına yer verildi. Örgüt yöneticileri olan sanıkların verdikleri organizasyon ve idare işlerini Yunus'un yürüttüğü anlatılırken sanık Yunus Tatlı'nın çoğu durumda, Emirhan ve Turhan'ı kastederek 'Ağabeylerime sorayım, danışayım' ve benzeri sözler söyleyerek inisiyatif kullanmaktan kaçındığına yer verildi. Buna göre örgütün iç yapısına dair önemli bilgiler verdiği için Yunus Tatlı ve Ahmet Burak Gülerer hakkında 'Etkin pişmanlık' hükümlerinin uygulanması istendi. Savcı, 12 sanığın ise üyelikten beraatini istedi. Aynı zamanda savcı, sanıklar hakkında 'Zincirleme şekilde ruhsatsız silah taşıma, satın alma veya birden fazla ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1yıl 6 aydan 5 yıl 4 aya, 'Birden fazla kişi tarafından tehdit' suçundan ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istedi.

Savcı, örgüt lideri Turhan Döner hakkında 'Silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar, 'Tefecilik' suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar, 'Birden fazla kişiyle silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıldan 10 yıla, 'Kemik kırığı oluşturacak şekilde silahla kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya, 'Birden fazla kişi tarafından tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla, 'Silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya toplamda 60 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.Emirhan Döner hakkında ise, 'Birden fazla kişi tarafından tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla, 'Birden fazla kişiyle silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar, 'Kemik kırığı oluşturacak şekilde 2 defa 'Silahla kasten yaralama' suçundan 4 yıl 6 aydan 13 yıl 6 aya toplamda 45 yıla kadar hapis cezası istedi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Emirhan Döner ve Turhan Döner'in de aralarında olduğu 28 sanığın ve 9 kişinin de şikayetçi olduğu belirtildi. İddianamede, örgütün ağırlıklı olarak İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi ve civarında faaliyet gösterdiği ifade edildi. Soy isimleri Döner olan ve bu şahıslarla birlikte hareket eden birçok kişinin "Kasten yaralama", "Yağma", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" gibi birçok suça karıştıkları anlatıldı. İddianamede, Emirhan Döner ve Turhan Döner'in de aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Silahla kasten yaralamaya azmettirme", "Ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma", "Şantaj", "Hakaret", "Tehdit", "Tefecilik", "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Hakaret", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" "Suç üstlenme" ve "Örgüte bilerek veya isteyerek yardım etme" gibi farklı suçlarından 9 yıldan 178 yıla kadar değişen oranlara kadar hapis cezalarıyla cezalandırılmaları isteniyor.

