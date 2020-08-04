Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 14 Son dakika güncel haberine göre UKRAYNALI MODELİ DARP ETTİĞİ İDDİA EDİLEN ÇALIŞAN KONUŞTUUKRAYNALI top model Daria Kyryliuk'u, eğlenmeye gittiği İzmir'in Çeşme ilçesinde gittiği ünlü bir beach clupta darp ettiği iddiasıyla gündeme gelen işletmede vale olarak çalışan Mircan Kızılay, hakkındaki iddialara cevap vererek,...

UKRAYNALI MODELİ DARP ETTİĞİ İDDİA EDİLEN ÇALIŞAN KONUŞTU

UKRAYNALI top model Daria Kyryliuk'u, eğlenmeye gittiği İzmir'in Çeşme ilçesinde gittiği ünlü bir beach clupta darp ettiği iddiasıyla gündeme gelen işletmede vale olarak çalışan Mircan Kızılay, hakkındaki iddialara cevap vererek, "Elimizi kaldırıp dokunmadık bile. Mağdurum" dedi.

Ünlü manken Daria Kyryliuk, tatil için geldiği Çeşme'de geçen 31 Temmuz'da gittiği bir beach cluptan çıkışta güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini Instagram hesabından paylaştı. Kyryliuk, darp edilmiş, yüzü kan içindeki fotoğrafıyla birlikte yaptığı üç dildeki paylaşımda, "Sessiz kalmak istemiyorum. Hikayemi; bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. Plajın güvenliği bize saldırdı. Ben dahil dört kızın yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı rapor verdik. Onlara kör bir göz çevirip durmamalıyız" dedi.

Kyryluuk ve darp edilen Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu arkadaşı Mansoor Saeed Saıf Jabr Alsuwaıdı'nın şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı.

Darp edilen Kyryliuk ve arkadaşı Alsuwaıdı'nın ifadeleri alındı. Polis, ayrıca Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş ile Jake Peter Wıllıs Flemıng'ın olayla ilgili bilgisine başvurdu.

Soruşturma sürerken ünlü manken ve arkadaşının darp edilmesi olayına adı karışan beach clubta vale olarak görev yapan Mircan Kızılay, hakkındaki iddiaları reddetti. Kızılay, "Biz olay gecesi vale alanında duruyorduk. Çok yoğun ve kalabalıktı. Onlar da çok kalabalıktı. Mekandan çıkarken sarhoşlardı. Başka gruplarla kavga ediyorlardı. Biz ayırıp, arabalarına bindirmeye çalıştık. Sonra gönderdik. Olayda, vurma kırma gibi hiçbir şey yok. Bu atılan bir iftira, böyle bir şey yapmadık. Biz mağduruz. Şikayetçi olduk. Bizim konuyla alakamız yok, elimizi kaldırıp dokunmadık bile. Biz neden kadına vuralım? Tamamen yardımcı olmaya çalıştık. Evine gönderdiğimiz zaman yüzünde hiçbir şey yoktu. Daha sonra ne olmuşsa olmuş. Olay bize kaldı" dedi.

Kızılay'ın avukatlarından Tolga Turgut ise, "Müşteki miyiz, şüpheli miyiz şu süreçte belli değil. Savcı beye ifade için geldiğimizi beyan ettik. Soruşturma devam ediyor. Birkaç gün içerisinde ifadelerimiz netleşecek. İddia edilen bir takım görüntüler var. Söz konusu iddia edilen darp eyleminin müştekisi olan

hanımefendinin, arkadaşı tarafından darp edildi iddiası var. Önümüzdeki günlerde süreç kesinleşecek. Zorla getirme yok. Sadece polis memuru arkadaşlarımız müvekkilimizi arayıp olayda isminin geçtiğini söylemesi üzerine bizzat kendimiz, ifade için getirdik. Olayın mağdurunun gerek işletme gerekse işletme çalışanı Mircan Kızılay olduğu önümüzdeki günlerde belli olacak" ifadelerini kullandı.

Kızılay'ın bir diğer avukatı Ercan Dönmez ise, şöyle konuştu: "Müvekkilim ve çalışma arkadaşları sosyal medya üzerinde atılan bir yalan neticesinde hem mağdur hem de şüpheli durumda. Ne yazık ki ileride tüm hususlar açığa çıkacak."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İşletme çalışanı Mircan Kızılay'la röportaj

-Kızılay'ın avukatı Tolga Turgut'la röportaj

-Kızılay'ın avukatı Ercan Dönmez'le röportaj

-Çeşme Adliyesi'nden görüntüler

-Mircan Kızılay ve avukatlarının dosyayı incelerken görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Gökçe ADAR - Kamera: Tolga TAHÇI/ İZMİR,

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ASKERİ ALANDAKİ AĞAÇLIK BÖLGEDE YANGIN ÇIKTI (2)

** YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Bayraklı ilçesinde askeri alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 40 dakikada kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

İZMİR,

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Hafif ticari araç metrelerce takla atıp, uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

VAN'ın Erciş ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın taklalar atarak uçurumdan yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılören mezrası yakınlarında meydana geldi. Erhan Aslan yönetimindeki 45 ADN 83 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu taklalar atarak uçurumdan yuvarlandı. Yüzlerce metre sürüklenen hafif ticari araçtaki sürücü Erhan Aslan hayatını kaybetti, yanındaki Hakan Arslan ile Talip Çiçek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerinden aracın görüntüsü-Hastane acil görüntüsü-Detaylar

Barış KUL/ERCİŞ (Van), =========

Gümüşhane'de ot yangınında arazi küle döndü

GÜMÜŞHANE'nin merkeze bağlı Yeşildere köyünde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, yaklaşık 10 dönümlük ağaçlık arazi hasar gördü.

Kentte Yeşildere köyü, Ekşisu mevkisinde akşam saatlerinde, tarımla uğraşanlar, topladığı atık otları yakmak için ateşe verdi. Otların yandığı sırada, rüzgarın etkisiyle alevler, çevredeki tarım arazilerine sıçradı. Vatandaşlar, yangını söndürmekte başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, arazideki evlere sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında, yaklaşık 10 dönümlük ağaçlık arazi hasar gördü.

Köy sakinlerinden Aslı Yağlıdere, evinin önünde oturduğu sırada alevleri fark ettiğini belirterek, ilk önce suyla müdahale ettiklerini ve itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle de alevlerin söndürüldüğünü söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Arazi görüntüleri

- Aslı Yağlıdere röp

HABER KAMERA: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,-

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Yıldırım düşen ormanda yangın çıktı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda, yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Serik ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi Sarıcalar mevkisindeki ormanlık alanda, bugün saat 12.45 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankeri ve 20 söndürme personeli sevk edildi.

Yangın bölgesinde sarp kayalıklar olması zaman zaman ekiplere zor anlar yaşattı. Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında, söndürme çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), -

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Doludan zarar gören çiftçilere Sivas Valisi'nden destek sözü

SİVAS Valisi Salih Ayhan, Ulaş ilçesinde dolu yağışı nedeniyle zarar gören ekili alanlarda incelemelerde bulundu. Vali Ayhan,"Raporlar doğrultusunda elimizden geleni yapacağız. Biz yasal sınırlar içerisinde şartlarımızı zorlayarak bayram günü yaşanan bu musibeti karşılamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.Kurban bayramının üçüncü günü akşam saatlerinde Ulaş ilçesine bağlı Acıyurt, Kurtoğlu ve Çevirme köylerinde kısa süreli etkili olan dolu yağışı nedeniyle 10 bin dekar arazi gördü. Köyde birkaç gün sonra başlayacak olan hasat öncesi yaşanan dolu, çiftçileri zor duruma soktu. Yaşanan afet sonrası Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Tarım Orman İl Müdürü Seyit Yıldız ve AK Parti İl Başkanı Hasan Aksu zarar gören tarlalarda incelemelerde bulundu.

Çiftçilerin zararlarının giderilmesi için çalışma başlatıklarını ifade eden Vali Salih Ayhan, "Bayramın üçüncü günü pazar günü burada bir afet oldu. Tam da hasat döneminde şiddetli dolu büyük zarar verdi. Acıyurt, Kurtoğlu, Çevirme köylerinde bir afet oldu. Geçmiş olsun dileklerimizi iletmek ve hem de bu yarayı nasıl sarabiliriz diye incelemede bulunmak için geldik. Çiftçilerimize geçmiş olsun. Rabbim daha büyük musibetlerden korusun. Raporlar doğrultusunda elimizden geleni yapacağız. Biz yasal sınırlar içerisinde şartlarımızı zorlayarak bayram günü yaşanan bu musibeti karşılamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Kaynak: DHA