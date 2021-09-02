Defne Samyeli'nden üzen haber! Koronavirüsten o da nasibini aldı

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten nasibini Defne Samyeli de aldı. Sosyal medya hesabından son halini paylaşan Samyeli, aynı ortamda bulunduğu kişileri uyarmayı ihmal etmedi.

Spiker ve Türkiye eski güzeli Defne Samyeli'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

KONSERİNİ İLERİ TARİHE ERTELEYECEK

Haberi sosyal medya hesabından duyuran ve aynı ortamda bulunduğu kişileri test yaptırmaları konusunda uyaran Samyeli, 4 Eylül'deki konserinin de ileri bir tarihe erteleneceğini açıkladı.

"KOVİD POZİTİF OLDUĞUMU ÖĞRENDİM"

49 yaşındaki Samyeli paylaşımında, "Kovid pozitif olduğumu öğrendim. Hastalıkla ilgili bir endişem yok; hafif kırgınlık, boğaz ağrısı ve ara sıra gelen öksürükle çok rahat başa çıkabiliyorum şimdilik. Son birkaç gün yakın temasta olduğum neredeyse herkese ulaştık sanıyorum. Yine de bir şekilde yakınımda olan arkadaşlarım, benimle fotoğraf çektirenler, aynı ortamda bulunduğum kişiler lütfen hemen test yaptırsın diye bu açıklamayı yapıyorum" ifadelerine yer verdi.

Samyeli, koronavirüse yakalandıktan sonra pozunu da paylaştı;

Kaynak: Demirören Haber Ajansı