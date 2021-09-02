Defne Samyeli'nden üzen haber! Koronavirüsten o da nasibini aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Defne Samyeli'nden üzen haber! Koronavirüsten o da nasibini aldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten nasibini Defne Samyeli de aldı. Sosyal medya hesabından son halini paylaşan Samyeli, aynı ortamda bulunduğu kişileri uyarmayı ihmal etmedi.

Spiker ve Türkiye eski güzeli Defne Samyeli'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

KONSERİNİ İLERİ TARİHE ERTELEYECEK

Haberi sosyal medya hesabından duyuran ve aynı ortamda bulunduğu kişileri test yaptırmaları konusunda uyaran Samyeli, 4 Eylül'deki konserinin de ileri bir tarihe erteleneceğini açıkladı.

"KOVİD POZİTİF OLDUĞUMU ÖĞRENDİM"

49 yaşındaki Samyeli paylaşımında, "Kovid pozitif olduğumu öğrendim. Hastalıkla ilgili bir endişem yok; hafif kırgınlık, boğaz ağrısı ve ara sıra gelen öksürükle çok rahat başa çıkabiliyorum şimdilik. Son birkaç gün yakın temasta olduğum neredeyse herkese ulaştık sanıyorum. Yine de bir şekilde yakınımda olan arkadaşlarım, benimle fotoğraf çektirenler, aynı ortamda bulunduğum kişiler lütfen hemen test yaptırsın diye bu açıklamayı yapıyorum" ifadelerine yer verdi.

Samyeli, koronavirüse yakalandıktan sonra pozunu da paylaştı;

Defne Samyeli'nden üzen haber! Koronavirüsten o da nasibini aldı
Defne Samyeli'nden üzen haber! Koronavirüsten o da nasibini aldı
Defne Samyeli'nden üzen haber! Koronavirüsten o da nasibini aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Katıldığı yarışmada hastalığını açıklayan akademisyen Başak Bozan, hayatını kaybetti
Katıldığı yarışmada hastalığını açıklayan akademisyen Başak Bozan, hayatını kaybetti
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun olaylı gecesi! Sevgilisi küfürler savurup basın mensuplarına saldırdı
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun olaylı gecesi! Sevgilisi küfürler savurup basın mensuplarına saldırdı
Haber Yorumları (2)
CORCİ: sanki bu durumdan memnun olmuş gibi
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
RECEP AYKUN: PCR testi olmasaydı belki korona olmayacaktı. PCR testindeki kimyasal sıvıda virüs olabilir
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Münir Özkul Gülben Ergen Didem Arslan Yılmaz
Spor Diego Muslera Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Defne Samyeli'nden üzen haber! Koronavirüsten o da nasibini aldı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 17:36:04. #1.14#

title