Son dakika haberleri: Dalyan Turizm Kültür ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Orhan Yükselen, kanalın doldurulmasını değerlendirdi

MUĞLA (İHA) - Dalyan Turizm Kültür ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Orhan Yükselen, kanalın doldurulmasını değerlendirdi

"Çalışmalar Dalyan'ın yapısını bozmadan yapılmalı"

MUĞLA - Muğla'nın dünyaca ünlü Dalyan Mahallesi'nde Ortaca Belediyesi tarafından kıyı düzenlemesi çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Dalyan Kanalları'na dökülen molozlar ve kesilen ağaçlar büyük tepki çekti. Çalışmaların başlaması ile birlikte kanala dökülen moloz görüntülerine tepki gösteren Dalyan Turizm Kültür ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Orhan Yükselen çalışmalarda mevcut yapının geri dönülmeyecek şekilde değişiklik içinde olduğunu ve Belediye'nin proje ile ilgili yeterli bilgi vermediğini belirterek, "Dalyan'ın hem çarşısının hem de kıyı şeridinin düzenlemesinin gerekli olduğunu inanıyoruz ama bunu en azından Dalyan'ın kendine özgü yapısını fazla değiştirmeden gerçekleştirilebileceğini de de düşünüyoruz" dedi.

Muğla'nın Ortaca İlçe Belediyesi tarafından dünyaca ünlü Dalyan Mahallesi'nde başlatılan Kıyı Düzenlemesi çalışmaları bölgede tepki gördü. Çalışmalar kapsamında koruma altındaki Dalyan Kanalları'na dolgu yapılması ve bazı bölgelerde ağaçların kesilmesi nedeniyle kıyı tahribatına neden olan çalışmalar tepki çekti.

Özellikle koruma altındaki dünyaca ünlü Dalyan Kanalları'na moloz dökülmesinin ardından tepkilerini dile getiren Dalyan Turizm Kültür ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Orhan Yükselen, Dalyan'da Belediye tarafından çarşı içi ve kıyı şeridinde düzenleme çalışmalarının başladığını söyleyerek, "Bu çalışmalar kapsamında şu anda bir takım faaliyetler yürütülüyor. Çarşı içinde kaplamalar kaldırıldı, Dalyan'ın kıyı şeridi ile ilgili de Kaunos bahçesinde bir çalışma yürütülüyor. Belediye'ye dilekçemizi verdik, çalışmalar hakkında bilgi talep ettik. Şu anda henüz bir dönüş olmadı. Bekliyoruz, açıklamaları elde edip, proje hakkında yeterli bilgiye sahip olacağız. Dalyan halkında da bir merak söz konusu. Ayrıca proje alanında da açıklayıcı tabela hiçbir şey söz konusu değil. Ancak yapılanlara bakılarak ne yapılacağını görüyoruz" dedi.

Dalyan kanallarının kendine özgü bir doğal yapısının olduğunu belirten Orhan Yükselen, "O yapı ile ilgili olarak bir tahribat söz konusu. Sazlıklar, gereken bitki örtüsü, ağaçlar bu çalışmalardan gördüğümüz kadarı ile zarar görüyor. Çalışmalar devam ediyor ve maalesef kanalın doğal yapısı bir şekilde değiştiriliyor. O açıdan da acil bir toplantı gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Belediye'nin proje hakkında Dalyan'da yaptığı toplantıya değinen Dalyan Turizm Kültür ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Orhan Yükselen, "O toplantıda ağırlıklı olarak çarşının düzenlenmesi ile ilgili bilgi verildi, kıyı şeridi ile ilgili yeterli bilgi elde edemedik, birkaç görsel gösterildi ama detaylarına inilmedi. Dolayısı ile kıyı şeridinde nasıl bir düzenleme yapılacak onu bilmek istiyoruz, ona göre de gereken itirazlarımızı yapacağız yada uygunsa tabii ki destekleyeceğiz" dedi.