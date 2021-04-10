Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Stratejik ortaklığımızı daha da tahkim...

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Stratejik ortaklığımızı daha da tahkim ettik. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi etraflıca ele aldık.