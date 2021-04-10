Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Stratejik ortaklığımızı daha da tahkim...
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Stratejik ortaklığımızı daha da tahkim ettik. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi etraflıca ele aldık.
Erdoğan'ın talimatıyla çiftçinin elinde kalan patates, soğan ve çeltik satın alınarak vatandaşa dağıtılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Stratejik ortaklığımızı daha da tahkim ettik. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi etraflıca ele aldık. Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunduk. Kırım'ın ilhakını tanımama karamızı teyit ettik." dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı