Çocuk yazarların masal denemeleri dijital kitap oldu
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Çocuk yazarların masal denemeleri dijital kitap oldu

Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Türkiye'nin 7 ilindeki 9 öğretmenin başlattığı "Masal Benim Yazar Benim" projesi kapsamında 95 ilkokul öğrencisinin yazdığı masallar dijital kitaba dönüştürüldü.

Türkiye'nin 7 ilindeki 9 öğretmenin başlattığı "Masal Benim Yazar Benim" projesi kapsamında 95 ilkokul öğrencisinin yazdığı masallar dijital kitaba dönüştürüldü.

Dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerin, edebi yönlerinin ortaya çıkarılması, Türkçe kullanım yeteneklerinin artırılmasını amaçlayan proje 6 ay önce hayata geçirildi.

Proje çerçevesinde hikaye ve roman yazarları ile Türkçe öğretmenleri Adana, Balıkesir, Ankara, Samsun, Bursa, Hakkari ve Kocaeli'de 95 çocuğa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çevrim içi hikaye yazarlığı eğitimi verdi.

Adana Bahçelievler İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencisi 7 çocuk yazar da proje kapsamında hayallerini kağıda döktü. Çocuk yazarların masalları ilk etapta dijital kitap haline getirildi. Kitapta yer alan masalların engelli çocuklara da ulaşabilmesi için yazarlarının seslendirdiği masalların animasyonları yapıldı.

Projenin Adana'daki sorumlusu sınıf öğretmeni Nuran Demir Karaman, AA muhabirine, öğrencilerinin gelecekte daha başarılı olmaları için ilk adımı attıklarını söyledi.

Projenin çocukların gelişiminde önemli rol oynadığını belirten Karaman, "Proje kapsamında çocuklarımızla 1 ay masal yazarlığı eğitim aldıktan sonra masallar yazmaya başladık." dedi.

Karaman, masal yazarlığı sürecinde sadece öğretmenlerin bilgisinin yeterli olmadığını dile getirerek, "Türkiye'deki çocuk masal kitabı yazarlarıyla görüştük ve çocuklarımızla birlikte onlarla çevrim içi toplandık. Çocuklarımız onlara sorular sordu ve yazarlarımızın bilgilendirmesi doğrultusunda çocuklarımız masallarını yazmaya başladılar. Amacımız Türkçeyi doğru, etkili ve düzgün konuşarak kendilerini rahat ifade edebilmelerini öğretmek." diye konuştu.

"Kendilerini ifade edebilen bireyler oldular"

Ailelerden ve çevrelerinden olumlu tepkiler aldığını aktaran Karaman şöyle devam etti:

"Veliler 6 ay öncesine nazaran çocuklarının gelişim gösterdiğini, kendilerini çok rahat ifade edebildiklerini ve öz güvenlerinin yükseldiğini aktardı. Normalde seslendiğimiz zaman cevap vermeyen çocuklarımız şimdi bizlerle ve idarecilerimizle her türlü sohbet edebilen ve kendilerini ifade edebilen bir birey oldular, bu da bizi sevindiriyor. Her şeyden önemlisi hayal dünyaları genişledi, kendi masallarını yazdılar ve masalları seri hale getirmeyi düşünüyorlar. 'Bu masalımızın birincisiydi, devamını yazacağız.' diyen öğrencilerim var."

Yazarlık konusunda ilerlemek ve kendini geliştirmek istediğini belirten öğrencilerden Yusuf, "İlk başladığımızda yazarlarla görüşmeye başlamıştık. Onlara sorular sormuştuk ve sorduğum soruları not alıp masalımı yazmaya başladım. İkinci sınıfın başından beri ilk dersimiz kitap okumaydı ve kitap okudukça aklıma farklı şeyler de gelmişti, o şekilde kitabımı yazmaya başladım." dedi.

"Ormandaki Gizli Geçit" masalının yazarı ikinci sınıf öğrencisi Ali ise hayalinde uzaya gitmek olduğunu ve bu konuyu masalına aktardığını dile getirdi.

Çocuk yazarların masal denemeleri dijital kitap oldu
Çocuk yazarların masal denemeleri dijital kitap oldu
Çocuk yazarların masal denemeleri dijital kitap oldu
Çocuk yazarların masal denemeleri dijital kitap oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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