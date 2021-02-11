Son dakika haberleri... Bülbül: "(Enis Berberoğlu kararı) Şu an yapılmış olan işlemin hukuki dayanağı bulunmamaktadır"

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Gelen son dakika haberlerine göre TBMM Genel Kurulu MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül'ün konuşması TBMM - MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Enis Berberoğlu hakkında "yeniden yargılama ve infazın durdurulması" kararı ile ilgili Başkanlık tezkeresinin TBMM Genel Kurulunda okunmasının ardından konuştu.