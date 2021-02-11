Son dakika haberleri... Bülbül: "(Enis Berberoğlu kararı) Şu an yapılmış olan işlemin hukuki dayanağı bulunmamaktadır"
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Son dakika haberleri... Bülbül: "(Enis Berberoğlu kararı) Şu an yapılmış olan işlemin hukuki dayanağı bulunmamaktadır"

11.02.2021 16:15 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:21

Gelen son dakika haberlerine göre TBMM Genel Kurulu MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül'ün konuşması TBMM - MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Enis Berberoğlu hakkında "yeniden yargılama ve infazın durdurulması" kararı ile ilgili Başkanlık tezkeresinin TBMM Genel Kurulunda okunmasının ardından konuştu.

TBMM Genel Kurulu

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül'ün konuşması TBMM - MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Enis Berberoğlu hakkında "yeniden yargılama ve infazın durdurulması" kararı ile ilgili Başkanlık tezkeresinin TBMM Genel Kurulunda okunmasının ardından konuştu.

Son dakika haberleri... Bülbül: '(Enis Berberoğlu kararı) Şu an yapılmış olan işlemin hukuki dayanağı bulunmamaktadır'
Son dakika haberleri... Bülbül: '(Enis Berberoğlu kararı) Şu an yapılmış olan işlemin hukuki dayanağı bulunmamaktadır'
Son dakika haberleri... Bülbül: '(Enis Berberoğlu kararı) Şu an yapılmış olan işlemin hukuki dayanağı bulunmamaktadır'
Son dakika haberleri... Bülbül: '(Enis Berberoğlu kararı) Şu an yapılmış olan işlemin hukuki dayanağı bulunmamaktadır'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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