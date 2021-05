Son dakika haberleri... Bayrampaşa'da iki kardeşe yapılan saldırıya ilişkin davaya devam edildi

Son dakika gelişmesine göre Bayrampaşa'da Muhammed Kırmızıkan'ın 16 bıçak darbesi ile yaralanmasına kardeşi Emrah Kırmızıkan'ın ise 7 bıçak darbesi ile öldürülmesine ilişkin 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bayrampaşa'da Muhammed Kırmızıkan'ın 16 bıçak darbesi ile yaralanmasına kardeşi Emrah Kırmızıkan'ın ise 7 bıçak darbesi ile öldürülmesine ilişkin 9 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Sabri Ahi, "Olaydan 1-1,5 ay önce Can Kölan ile konuştuğumuzda Muhammed Kırmızıkan'ın tacizci olduğunu genç kızları taciz ettiğini, gözdağı vermemiz gerektiğini söyledi" dedi.

İstanbul Bayrampaşa'da 23 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşen olayda, sosyal medyada kendini 'metafizik ve bioenerji uzmanı' olarak tanıtan Muhammed Kırmızıkan'ın 16 bıçak darbesi ile yaralanmasına, kardeşi Emrah Kırmızıkan'ın ise 7 bıçak darbesi ile öldürülmesine ilişkin 9 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar Sabri Ahi, Ferhat Yıldırım, Furkan Sevencan ve Ufuk Yüceer hazır bulundu. Duruşmaya tutuklu sanık Baran Ozan Korkmaz SEGBİS ile bağlanırken, tutuksuz sanıklar Ahmet Yapar ve Barış Can Yolaçan da duruşma salonunda hazır bulundu.

"Can Kölan bize Muhammed Kırmızıkan'a gözdağı vermemizi söylemişti"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Sabri Ahi, "Olaydan 1-1,5 ay önce Can Kölan ile konuştuğumuzda Muhammed Kırmızıkan'ın tacizci olduğunu genç kızları taciz ettiğini, gözdağı vermemiz gerektiğini söyledi. Olay günü Can Kölan ile konuştuk, Bayrampaşa'ya gidip gözdağı vermemizi söyledi. Kölan'a ait motosiklet ile Bayrampaşa'ya gittim. Oraya gittiğimde Furkan, Ferhat, Ufuk, Barışcan, Baran, Umut oradaydı. Ben zaten E. ile oraya gitmiştim. Çıkmalarını bekledim. Çıktıklarını görünce de gözdağı vermek için ben ve Ufuk, Muhammed'in yanına gittik. Bir anda arbede yaşandı. Muhammed Kırmızıkan'ın bana hamle yaptığını düşündüm. Üzerimdeki bıçak ile Muhammed Kırmızıkan'ın kalça kısmına vurdum. Arkaya döndüğümde bir arbede yaşandığını gördüm. Ferhat ve Umut'un elinde bıçak vardı. Ferhat ve Umut zaten arbede anında Emrah'ın yanındaydılar. Oradan ayrıldıktan sonra ben, Ferhat Yıldırım, E. Y. ve Umut aynı taksi ile Fatih'e gittik. Can Kölan'ın iş yerine gittik. Can Kölan orada yoktu. Can Kölan bize Muhammed Kırmızıkan'a gözdağı vermemizi söylemişti. Emrah Kırmızıkan ile ilgili olarak bir şey söylememişti" ifadelerini kullandı.

"Ölmüş olan kişiye karşı bir eylemim olmadı"

Tutuklu sanık Baran Ozan Korkmaz ise savunmasında, "Araçla gezmeye çıktık. Aracı Furkan Sevencan kullanıyordu. Daha sonra olayın olduğu yere gittik. Bir kişi biz arabanın içindeyken arabanın camına vurdu. Biz de indik, olay bir anda oldu. Ölmüş olan kişiye karşı bir eylemim olmadı. Yaralanan kişiye karşı birkaç yumruk vurdum. Diğerlerinin elinde bıçak olduğunu görmedim. Daha sonra herkes panik bir şekilde kaçmaya başladı. Barış olay yerine geldi. Barış ile tekrar geldiğimiz araca bindik ve oradan ayrıldık. Olaydan önce maktul ve mağduru tanımam. Aramızda bir husumet yoktur. İlk kez onları olay yerinde gördüm" şeklinde konuştu.

Tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, firari sanıklar Can Kölan ve Mert Ceylan'ın hakkındaki yakalama kararının devamına karar verdi. Heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Can Kölan'ın şüphelilerden müşteki ve maktulü öldürmelerini isteyerek şüphelileri, müşteki ve maktulü öldürmeye azmettirdiği anlatıldı. Şüpheli Ahmet Yapar'ın suçun işlenişini kolaylaştırdığının belirtildiği iddianamede, şüpheli Mert Ceylan'ın olay öncesinde olay yerine keşif için gittiği ve suçun nasıl işleneceği konusunda şüphelilere yol gösterdiği ifade edildi. İddianamede, şüpheliler Furkan Sevencan, Ufuk Yüceer, Sabri Ahi, Ferhat Yıldırım, Baran Ozan Korkmaz ve suça sürüklenen çocuk E.Y.'nin fikir ve eylem birliği içerisinde müştekiyi 16 kez bıçakladığı ve maktulü de silahtan sayılan bıçakla öldürdükleri kaydedildi.

İddianamede şüpheliler Ahmet Yapar, Barışcan Yolaçan ve Mert Ceylan'ın 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'kasten öldürmeye yardım' suçundan 19'ar yıldan 30'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şüpheliler Baran Ozan Korkmaz, Ferhat Yıldırım, Furkan Sevencan, Sabri Ahi Çetin ve Ufuk Yüceer'in 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet ve 9'ar yıldan 15'er yıla kadar cezalandırılmasının talep edildiği iddianamede, şüpheli Can Kölan'ın 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet ve 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. - İSTANBUL

