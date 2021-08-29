Son dakika haber... Batman'da teröristlerin viran ettiği köylere yeniden huzur geldi
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Son dakika haber... Batman'da teröristlerin viran ettiği köylere yeniden huzur geldi

Son dakika haber... Batman'da teröristlerin viran ettiği köylere yeniden huzur geldi
İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş - Haberler | Yaşam

Bir son dakika haberine göre Batman'ın Sason ilçesinde teröristlerin yakıp yıktığı ve vatandaşları zorla sürdüğü kırsaldaki köylerin güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi sonucunda tekrar istikrara kavuşmasıyla vatandaşlar köylerine dönmeye başladı.

Batman'ın Sason ilçesinde teröristlerin yakıp yıktığı ve vatandaşları zorla sürdüğü kırsaldaki köylerin güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi sonucunda tekrar istikrara kavuşmasıyla vatandaşlar köylerine dönmeye başladı.

Batman'ın Sason ilçesi ile Diyarbakır'ın Kulp ve Silvan ilçelerinin birleştiği, yüksek kanyonlar ve sarp kayalıklar arasında bulunan Balbaşı köyünde yaşayan vatandaşlar, 1990 ile 2000 yılları arasında PKK'lı teröristler tarafından zorla köylerinden çıkarılarak, köylülerin evleri yakılıp yıkıldı. Yaklaşık 20 yıl köylerinden uzakta yaşamak zorunda kalan köylüler, devletin kararlı mücadelesi neticesinde asker ve güvenlik korucularının peş peşe düzenlediği başarılı operasyonlar sonucunda teröristlerin bölgeden atılmasının ardından köylerine dönerek huzur içinde yaşamaya başladı. Devletin Köye Dönüş Projesi kapsamında sağlanan destekle kendilerine yeni evler yapan köylüler, köy yatağında bulunan doğa harikası derelerde balık tutarak huzur içinde piknik yapıyor.

Köylerine dönmek için devletin bütün ihtiyaçlarını karşıladığını belirten vatandaşlardan Mehmet Ali Öz, köyde huzur sağlandığı için bir yıl önce dönüş yaptığını belirterek, Köye Dönüş Projesi kapsamında hane başı 50 bin lira destek aldıklarını belirtti.

Bölgeye huzurun gelmesiyle vatandaşların evlerine geri döndüğünü söyleyen Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, teröristlerin 90'lı yıllarda üs kurduğu köylerde huzurun sağlanmasıyla piknik yapılmaya başlandığını belirtti. Çelik, "Şu anda Balbaşı köyündeyiz. Sason merkezden 40 kilometre uzakta, daha önce teröristlerin üs kurduğu Zore bölgesindeyiz. O yıllarda teröristlerin üs kurduğu bu bölgede yüzlerce vatandaşımız evlerini bırakarak kaçmak zorunda kalmıştı. Evlerde harabe haline gelmişti. Şu anda hamdolsun devletimiz buralara yol getirdi. Burada yaşayan vatandaşlara her türlü desteği sağladı. Artık buralara şehit yakınları olarak pikniğe geliyoruz. Teröristler bölgeden sökülüp atılmış ve hükümleri bitmiştir" dedi. - BATMAN

Son dakika haber... Batman'da teröristlerin viran ettiği köylere yeniden huzur geldi
Son dakika haber... Batman'da teröristlerin viran ettiği köylere yeniden huzur geldi
Son dakika haber... Batman'da teröristlerin viran ettiği köylere yeniden huzur geldi
Son dakika haber... Batman'da teröristlerin viran ettiği köylere yeniden huzur geldi
Son dakika haber... Batman'da teröristlerin viran ettiği köylere yeniden huzur geldi
Son dakika haber... Batman'da teröristlerin viran ettiği köylere yeniden huzur geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş

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