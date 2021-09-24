AĞRI (İHA) - Bakan Karaismailoğlu: " Ağrı genelindeki bölünmüş yol uzunluğunu 17 kilometreden aldık, 24 kat artırarak 386 kilometreye çıkardık"

AĞRI - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tutak Yolu Viyadüğü'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledikten sonra Ak Parti Ağrı İl Teşkilatında açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Ağrı genelindeki bölünmüş yol uzunluğunu 17 kilometreden aldık, 24 kat artırarak 386 kilometreye çıkardık" dedi.

Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos yol çalışmalarını incelemek üzere Ağrı'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ağrı Valiliği, Ağrı Belediyesi ziyaretlerinin ardından AK Parti Ağrı İl Teşkilatına geçti. AK Partililerle bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu burada açıklamalarda bulundu.

Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos yol projesini yakından incelediklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Allah'ın izniyle ve sizlerden aldığımız güçle yolumuzun tamamını 2023 yılında hizmete alacağız. Eski Türkiye'nin yollarını, altyapısını şöyle bir hatırlayalım. Son 19 yılda, Türkiye'nin yıllardır süren ulaşım altyapısı problemini büyük oranda çözdük. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 28 bin 339 kilometreye çıkardık. 26 olan aktif havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik. İnsanımızı yüksek hızlı tren ile tanıştırdık: Tüm dünyanın gıpta ile takip ettiği, muhalefetimizin de sırf eleştirmiş olmak için dile getirdiği projeleri bir bir hayata geçirdik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Çamlıca Kulesi, Marmaray, İstanbul Havalimanı, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi nice dev ulaştırma projelerini tamamladık. Asrın projesi 1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona yaklaştık. Geçtiğimiz günlerde tabliyeleri tamamlanmak üzere olan köprümüzden Anadolu'dan Avrupa'ya kedi yolu üzerinden yürüyerek geçtik. 18 Mart 2022'de Çanakkale Köprüsü'nü ve Malkara Çanakkale otoyolunu hizmete açacağız. Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi; 'Birileri konuşur AK Parti yapar!' Dev ölçekteki, yerli ve milli projelerimizi hayata geçirdikçe, milletimiz de gördü ki; Başkalarının hayal etmekten bile çekindiği işleri biz kararlılığımız, çalışkanlığımız ve halkımızın desteğiyle bir bir tamamlıyoruz. Ülkemiz genelindeki ulaşım, iletişim ve haber leşme yatırımlarımız yoğun şekilde devam ederken, Ağrı ilimiz de bu yatırımlardan hak ettiği payı alıyor. Hükümetlerimiz döneminde Ağrı'nın ulaşımı ve iletişimi için 5 milyar liraya yakın yatırım yaptık" dedi.

"İl genelindeki bölünmüş yol uzunluğunu 17 kilometreden aldık, 24 kat artırarak 386 kilometreye çıkardık"

AK Parti'nin siyasetinde hizmet olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "Biz hiçbir zaman bölgeye göre, insana göre yatırım yapmadık! Bizim için Batı neyse Doğu'da odur. Allah'ın izniyle 2023 seçimlerinden de zaferle ayrılarak Ağrı'ya yapacağımız hizmetleri sürdürecek, yapacağımız projelerle bölge ekonomisine, istihdamına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Sizlerin de bildiği üzere, Ağrı'daki karayolu yatırımlarımız artarak devam ediyor. İl genelinde devam eden 9 karayolu yatırımının proje bedeli 1 milyar 700 milyon lirayı aşıyor. AK Parti'nin siyaset anlayışının temelinde, milletimizin derdiyle dertlenmek, vatanımızın aşkıyla yanmak vardır. AK Parti'yi AK Parti yapan, AK Parti'yi millete hizmetkar eyleyen, yıllar boyunca da arkasında eserler bırakmasını sağlayan bu sevdadır. Bize milletimiz bir sorumluluk verdi, bu sorumluluğun hakkını da teslim ediyoruz. Bu ülkeyi geleceğe taşıyoruz. Bunun için de mücadele hızımızı artırarak yolumuza devam ediyoruz. Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, varsın vadiler olabildiğine derin olsun. Bizler, dağları tünellerle, derin vadileri viyadüklerle aşacak yollar yapıp size ulaşıyoruz elhamdülillah. Biz yolları da akarsuya benzetiyoruz. Yollarımız, geçtikleri, vardıkları yerlerdeki üretime, istihdama, tarıma, ticarete ve hatta eğitim ve kültür hayatına önemli katkılar sağlıyor. Lojistik bir süper güç olmak, dünyayı Türkiye'ye bağlamak, eksiksiz bir ulaşım ve haber leşme altyapısı kurmak için gece-gündüz alın teri döküyoruz. Biz bunları, hizmet aşkıyla yanan AK Kadrolarla, yani sizlerle beraber, omuz omuza yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Bizi durdurmak isteyenlere inat beraber yürüyeceğiz bu yolda! Milletimizin yıllarca beklediği adeta yılan hikayesine dönmüş hizmetleri bir bir hayata geçirdik. Bazılarının hayal bile edemeyeceği dev projeleri tamamlayıp milletimizin hizmetine sunduk" açıklamalarında bulundu.