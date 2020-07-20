Son dakika haberleri! Amasya Barosu, Kurgusal Duruşma Yarışmasında birinci oldu
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Son dakika haberleri! Amasya Barosu, Kurgusal Duruşma Yarışmasında birinci oldu

Bir son dakika haberine göre Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından 18-19 Temmuz 2020 Tarihlerinde Ankara'da 7.'si düzenlenen Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması'na katılan Amasya Barosu, yarışmanın ilk aşaması olan bölgesel elemelerde Karadeniz Bölgesi Birincisi oldu.

Son dakika haberleri! Amasya Barosu, Kurgusal Duruşma Yarışmasında birinci oldu
20.07.2020 16:27 | Son Güncelleme: 20.07.2020 16:32

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından 18-19 Temmuz 2020 Tarihlerinde Ankara'da 7.'si düzenlenen Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması'na katılan Amasya Barosu, yarışmanın ilk aşaması olan bölgesel elemelerde Karadeniz Bölgesi Birincisi oldu.

Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Ege, Akdeniz, Marmara, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki barolardan stajyer avukatların yarıştığı, 2020 yılı Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışmasının ilk aşaması olan bölge elemeleri Ankara'da eş zamanlı olarak yapıldı. Yarışmaya Amasya Barosunun stajyer avukatları damga vurarak birincilik kupasını kazandı. Amasya ili adına Karadeniz Bölge Birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Yarışmaya Amasya Barosunu temsilen, Stj. Avukat Kardelen Aydın, Stj. Avukat Sümeyye Uyanık, Stj. Avukat Büşranur Üçok, Stj. Avukat Hilal Merve Gül katıldı.

Yarışmada Amasya Barosu Başkanı Av. A.Melik Derindere, Başkan Yardımcısı Av.Cem Kılıç, Sayman Av. Selim Saray, Genel Sekreter Av. Barış Koçak, CMK Büro Şefi Av. K.Alparslan Nalbantoğlu, Adli Yardım Büro Şefi Av. Onur Bolat, Genç Avukatlar Meclisi Başkanı Av. H.Kaan Yaman, Başkan Yardımcısı Av. Raziye Şimşek, Takım Koçları Av. Gökhan Baştürk ve Av. Asena Uysal, stajyer avukatlara her an destek verdi.

Amasya Barosu Başkanı Av. A.Melik Derindere yaptığı açıklamada, "Amasya Barosunu gururlandırarak burada birincilik kazanan stajyer avukatlarımızı tebrik ediyorum. Burada yapılan kurgusal duruşma, staj eğitiminin bir parçası durumundadır. Burada stajyer avukatlarımız, meslek hayatlarında görecekleri duruşmaların bir parçasını işlemektedirler. Duruşmalara hazırlanmaları, ekip ve yargılama faaliyetleri birer örnek teşkil etmektedir. Burada yarışma sürecine girmeden yapmış oldukları hazırlıklarla ekip çalışmasını harika bir şekilde göstermiş ve Baromuzu hak ettikleri en yüce değerde temsil etmişlerdir. Yarışma dolayısıyla meslektaşlarıyla dayanışmanın özünü burada daha iyi kavramışlardır. Takım koçları ve yanlarında çalıştıkları avukatlarla tam bir uyum, gece gündüz demeden çalışma azimleriyle tam bir fedakarlık sergilemişlerdir. Burada avukatlığın temel amacı olan başarılarla, bölge birinciliği alarak ilimizi en iyi şekilde temsil eden meslektaşlarımızı ve başarılarına en büyük katkı sağlayan ve desteklerini esirgemeyen yönetim kurulu üyelerimizi, stajyerlerimizin hazırlanmasına büyük katkısı olan takım koçu Av. Gökhan Baştürk'ü ve Av.Asena Uysal'ı yürekten kutluyorum. Tüm meslektaşlarımı tebrik ediyorum. Tarihinde büyük başarılar yatan Amasya Barosu, final yarışmalarında Türkiye Birinciliğini de alarak başarılarını taçlandıracaktır"dedi.

Takım koçu Av. Gökhan Baştürk yaptığı açıklamasında, "İyi bir avukat olmanın yolu, kaliteli bir staj eğitiminden geçmektedir. Bundan dolayı gençlerimizin avukatlık mesleğine hazırlanmasına büyük destek olan bu yarışmayı çok önemsiyoruz. Bu uygulamalar mesleki çıtayı daha da yükseltmektedir"dedi.

Takım koçu Av. Asena Uysal yaptığı açıklamasında "Amasya Barosu bugün buradan birincilik kupasıyla hak ettiği bir başarının gururu içerisinde ayrılıyor. Aralık ayında yapılacak yarışmada Türkiye Birincisi olarak ikinci kupamızı da kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız, stajyer meslektaşlarıma yoğun çalışmalarından ve başarılarından dolayı teşekkür ediyorum, kazandıkları kupa hayatlarındaki başarıların ilk basamağı olmasını diliyorum"dedi. - AMASYA

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Kaynak: İHA

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