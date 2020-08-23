Son dakika haberleri: 15 yaşındaki ikizleri korana virüs ayırdı, aile karantina nedeniyle cenazeye katılamadı Gelen son dakika haberlerine göre 15 yaşındaki ikizleri korana virüs ayırdı, aile karantina nedeniyle cenazeye katılamadı Elazığ'da doğuştan kan pıhtılaşması hastalığı bulunan 15 yaşındaki ikizlerden Osman Koç, Korana virüse (Covid-19) yenik düştü.

15 yaşındaki ikizleri korana virüs ayırdı, aile karantina nedeniyle cenazeye katılamadı

ELAZIĞ - Elazığ'da doğuştan kan pıhtılaşması hastalığı bulunan 15 yaşındaki ikizlerden Osman Koç, Korana virüse (Covid-19) yenik düştü.

Karakoçan ilçesin Kırkpınar Mahallesinde annesi, ikizi ve ablası ile birlikte yaşayan Osman Koç, halsizlik ve öksürük şikayetleriyle ilçe devlet hastanesine başvuru yaptı. Yapılan tahlillerde ailenin tümünde Covid-19 çıktı. Bunun üzerine aile evlerinde karantinaya aldı. Fakat bir süre sonra doğuştan kan pıhtılaşması hastalığı bulunan 15 yaşındaki ikizlerden Osman Koç'un durumu ağırlaştı.Bunun üzerine Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Koç, müdahalelere rağmen tedaviye cevap vermedi,12 günün ardından Covid-19'a yenik düşerek hayatını kaybetti.

Koç, Sarıcan Beldesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Anne Muhlise, ikiz kardeşi Hasret ve ablası karantinada olduğu için cenaze törenine katılamadı. Koç'un abisinin ve babasının Almanya'ya çalışmaya gittiği ve cenaze gelemediği öğrenildi.

Ailenin durumunun sağlık ekiplerince sürekli kontrol edildiği bildirildi.

Kaynak: İHA