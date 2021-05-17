Yamaç paraşütü kazasında ölen paraşütçü gözyaşlarıyla uğurlandı
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Yamaç paraşütü kazasında ölen paraşütçü gözyaşlarıyla uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yamaç paraşütü kazasında yaşamını yitiren 37 yaşındaki paraşütçü, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yamaç paraşütü kazasında yaşamını yitiren 37 yaşındaki paraşütçü, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Pazar günü öğleden sonra Orhangazi Gürle Dağı'ndaki yamaç paraşütü alanından atlayış yaptıktan sonra bir daha haber alınamayan Muammer Yolcu'nun (37) yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yeni Sölöz Mahallesi'nin üst kesimlerinde cansız bedenine ulaşılmıştı. Muammer Yolcu'nun cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı. Evli ve Manolya isminde 1,5 yaşında bir kızı olduğu öğrenilen Yolcu'nun cenazesi öğlen saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Orhangazi'ye getirildi. Orhangazi'de esnaflık yapan ve daha önce Lider Gazetesi işletme sahipliği de yapmış olan Muammer Yolcu, ağabeyi Sezgin Yolcu'nun Almanya'dan Türkiye'ye gelişinin gecikmesi üzerine akşam saatlerinde son yolculuğuna uğurlandı. Yolcu'nun cenazesi, ilçe mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Genç adamın cenaze töreninde eşi Büşra ile annesi Kudret ve babası Alibey güçlükle ayakta durabildi. Aynı zamanda eski MHP Kocaali İlçe Başkanı Metin Yıldıran'ın da damadı olan Muammer Yolcu'nun cenazesine Kaymakam Süleyman Özçakıcı, Belediye Başkanı Bekir Aydın, siyasiler, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş ve Yolcu ailesinin sevenleri katıldı.

(Musa Öztürk/ İHA)

Yamaç paraşütü kazasında ölen paraşütçü gözyaşlarıyla uğurlandı
Yamaç paraşütü kazasında ölen paraşütçü gözyaşlarıyla uğurlandı
Yamaç paraşütü kazasında ölen paraşütçü gözyaşlarıyla uğurlandı
Yamaç paraşütü kazasında ölen paraşütçü gözyaşlarıyla uğurlandı
Yamaç paraşütü kazasında ölen paraşütçü gözyaşlarıyla uğurlandı
Yamaç paraşütü kazasında ölen paraşütçü gözyaşlarıyla uğurlandı
Yamaç paraşütü kazasında ölen paraşütçü gözyaşlarıyla uğurlandı
Yamaç paraşütü kazasında ölen paraşütçü gözyaşlarıyla uğurlandı
Yamaç paraşütü kazasında ölen paraşütçü gözyaşlarıyla uğurlandı
Yamaç paraşütü kazasında ölen paraşütçü gözyaşlarıyla uğurlandı
Yamaç paraşütü kazasında ölen paraşütçü gözyaşlarıyla uğurlandı
Yamaç paraşütü kazasında ölen paraşütçü gözyaşlarıyla uğurlandı
Yamaç paraşütü kazasında ölen paraşütçü gözyaşlarıyla uğurlandı
Yamaç paraşütü kazasında ölen paraşütçü gözyaşlarıyla uğurlandı
Yamaç paraşütü kazasında ölen paraşütçü gözyaşlarıyla uğurlandı
Yamaç paraşütü kazasında ölen paraşütçü gözyaşlarıyla uğurlandı
Yamaç paraşütü kazasında ölen paraşütçü gözyaşlarıyla uğurlandı
Yamaç paraşütü kazasında ölen paraşütçü gözyaşlarıyla uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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