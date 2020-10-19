Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan şehitliğini ziyaret etti
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Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan şehitliğini ziyaret etti

19.10.2020 19:07 | Son Güncelleme: 19.10.2020 19:13
Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan şehitliğini ziyaret etti

Son dakika haberi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Bakü'de destek ziyaretlerine devam ediyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Bakü'de destek ziyaretlerine devam ediyor. Meclis Başkanı Şentop, Bakü'de Azerbaycan şehitliğini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ziyaretine ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bugünkü kardaşlığımızın kurulmasında büyük payı olan "İki devlet, tek millet" cümlesinin sahibi Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev'in mezarını, Bakü'yü işgalden kurtaran Kafkas Ordusu'nun kutlu şehitlerini ziyaret ettik. Allah makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.


Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan şehitliğini ziyaret etti
Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan şehitliğini ziyaret etti
Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan şehitliğini ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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