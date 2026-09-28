Feyza Altun evliliğini bitirdi! Eşine aldatma suçlaması yöneltti

Feyza Altun, özel hayatına ilişkin yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Eşi İlker Sungurlar ile ayrıldıklarını duyuran Altun, ayrılığın perde arkasına ilişkin aldatma iddiasını ortaya attı.

EŞİNDEN AYRILDIĞINI DUYURDU

Feyza Altun, İlker Sungurlar ile birlikteliklerinin sona erdiğini açıkladı. İkilinin ilişkisindeki son durumu kamuoyuna duyuran Altun, ayrılık kararının ardından bazı mesajlaşmaları da gündeme getirdi. Altun'un açıklamasında en dikkat çeken bölüm ise eşine yönelttiği aldatma suçlaması oldu. Altun, Sungurlar'ın başka biriyle ilişki yaşadığını iddia ederken bunun yaklaşık iki aydır sürdüğünü ileri sürdü. Söz konusu iddialara ilişkin İlker Sungurlar cephesinden şu ana kadar bir açıklama gelmedi.

"BİR KARI BULMUŞ, 2 AY OLMUŞ"

Feyza Altun, yaşananlara ilişkin tepkisini sert ifadelerle dile getirdi. Altun şu sözleri kullandı: “Bir karı bulmuş, 2 ay olmuş. Bana diyor ki ‘Ben yoluma bakmadım’ Bir de hala beni ikna etmeye çalışıyor. Adam gibi ‘Benim hayatımda biri var’ de.”