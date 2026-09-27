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MKE fabrikasında bakım sırasında facia! 1 ölü, 4 yaralı

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MKE fabrikasında bakım sırasında facia! 1 ölü, 4 yaralı
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Makine ve Kimya Endüstrisi’nin Ankara’daki Gazi Fişek Fabrikası’nda rutin bakım çalışmaları sırasında iş kazası meydana geldi. Su ısıtma merkezindeki çalışma sırasında bakım ve onarım personeli Ferhat Öz hayatını kaybederken, 1’i ağır olmak üzere 4 personel yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken MKE, kazaya ilişkin idari ve teknik inceleme başlattı.

  • MKE Gazi Fişek Fabrikası'nın su ısıtma merkezinde rutin bakım ve onarım çalışması sırasında iş kazası meydana geldi.
  • Kazada bakım ve onarım personeli Ferhat Öz hayatını kaybetti, biri ağır olmak üzere 4 personel yaralandı.
  • Kazanın nedenini belirlemek için idari ve teknik inceleme başlatıldı.

Mke Gazi Fişek Fabrikası’ndaki rutin bakım çalışması acı olayla sonuçlandı. Kazada bir personel yaşamını yitirirken, dört personel yaralandı.

RUTİN BAKIM SIRASINDA KAZA MEYDANA GELDİ

Makine ve Kimya Endüstrisi’ne bağlı Gazi Fişek Fabrikası’nın su ısıtma merkezinde bakım ve onarım çalışması yürütüldüğü sırada iş kazası meydana geldi. MKE tarafından yapılan açıklamaya göre kazanın ardından fabrikada görevli ekipler ve sağlık personeli hızla harekete geçti. Kazada bakım ve onarım personeli Ferhat Öz hayatını kaybetti.

1'İ AĞIR 4 PERSONEL YARALANDI

Kazadan etkilenen 4 personel de yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralı personel çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

MKE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Makine ve Kimya Endüstrisi, yaşanan kazanın ardından açıklama yaptı. Açıklamada, olayın Gazi Fişek Fabrikası’ndaki su ısıtma merkezinde gerçekleştirilen rutin bakım ve onarım çalışmaları sırasında meydana geldiği belirtildi. MKE, hayatını kaybeden Ferhat Öz için başsağlığı mesajı verirken yaralanan personele de acil şifa dileğinde bulundu. Kazanın ardından olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek amacıyla idari ve teknik inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüven Korkmaz:

Gazi fisek fabrilasini gezin milattan kalma!!!Hersey cok eski????

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