MHP'li İsmail Özdemir'den Sedat Peker açıklaması: Yakında vatanımıza kavuşacak

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, gündem yaratacak bir açıklamada bulunarak Sedat Peker hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Özdemir, Sedat Peker'in yakında Türkiye'ye dönebileceğini söyledi.

Özdemir şu ifadeleri kullandı: "Sayın Genel Başkanımızın her defasında “Ülküdaşımızdır” dediği, değerli bir dava ve gönül adamıdır. Allah izin verirse yakında kendisi ve ailesi de vatanımıza kavuşacaktır."

PEKER’DEN BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR

Öte yandan MHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede Burhanettin Saral ile Sedat Şahin, Devlet Bahçeli’nin makamında bir araya geldi. Görüşmenin ardından tarafların birlikte yer aldığı fotoğraflar MHP’nin sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaşıldı. Parti açıklamasında buluşma, “tarihi bir kucaklaşma ve buluşma” olarak nitelendirildi.

Görüşmenin ardından Sedat Peker de Instagram hesabından bir mesaj yayımladı. Peker, barışın sağlanmasına katkıda bulunanlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Barışa aracılık edenler, barış kararı alanlar Yüce Allah’ın en sevdiği kullarıdır. Çok değerli bir karar, başta MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli olmak üzere emeği geçen bütün herkesten Yüce Allah’ım razı olsun.”

Peker’in paylaşımı, Sarallar ve Şahinler arasındaki buluşmanın ardından gelmesi nedeniyle dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com