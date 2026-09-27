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Gaziantep'te daha önce 7 kişinin öldüğü yolda yeni kazada 6 kişi yaralandı

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Gaziantep'te 7 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı kazanın yaşandığı yolda yeni bir kaza meydana geldi. Yol çalışması yapılan alana savrulan hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi; soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te 7 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı kazanın yaşandığı yolda yeni bir kaza meydana geldi. Yaşanan ikinci kazada kontrolden çıkan hafif ticari aracın yol çalışması yapılan alana savrulması sonucu 6 kişi yaralandı.

Gaziantep'te otomobil ile şehirlerarası yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı yolda yeni bir kaza meydana geldi. İlk kazanın olduğu yere yakın bir noktada meydana gelen ikinci kazada sürücüsü öğrenilemeyen 27 BDD 465 plakalı hafif ticari araç, yol çalışması yapılan alana savruldu. Kazada hafif ticari araçta bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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