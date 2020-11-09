Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'ye hapis cezası verilip tahliye edildi

15 Temmuz'daki darbe girişiminde rol alan general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi, hakkındaki hükmün Yargıtay'ca bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Terzi'nin tutuklulukta geçen süre dikkate alınarak tahliyesine hükmedildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi, hakkındaki hükmün Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

Nazire Terzi, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Terzi'nin avukatı ise duruşmada hazır bulundu.

MAHKEME YARGITAY'IN BOZMA İLAMINA UYDU

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma ilamının okunmasının ardından söz verilen Terzi, alt derece mahkemenin hakkındaki karara uymasını talep ettiğini, ancak bozma ilamındaki aleyhe hususları kabul etmediğini söyledi. İddia makamı ise mahkemeden kararında direnmesini istedi. Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasına oy birliğiyle karar verip yargılamayı sürdürdü.

"DARBE GİRİŞİMİNDEN HABERİM YOKTU"

Cumhuriyet savcısının sanık hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini belirtmesi üzerine söz alan Nazire Terzi, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığını fakat Yargıtay'ın eylemlerinin "silahlı terör örgütüne üyelik" yönünde değerlendirmesini istediğini belirtti. Semih Terzi'nin Ankara'ya gelmesine yardımcı olmadığını öne süren sanık Terzi, darbe girişiminden de haberdar olmadığını, bunun telefon kayıtları ve mesajlarla da delillendirdiğini savundu.

Eşinin telefonundan 13 Temmuz 2016'da kendisine bir mesaj geldiğini aktaran Terzi, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Mesajda şu yazıyordu; 'Nursel Aksakallı'yı ara. Annemin hasta olduğunu, Ankara'ya gelmek istediğimi söyle. Mesajı hemen sil.' Ben bu mesajdan şüphelendim. Aksakallı'yı aradım ancak eşimin Ankara'ya gelmek istediğini bildirmedim. Sonraki gün akşam saatlerinde eşimi tekrar aradım. Nursel Aksakallı'yı aradığımı söylemem üzerine bana neden aradığımı sordu. Bunun üzerine mesajın sahte olduğunu anladım. Bu olay masa başında planlanmış, Semih Terzi darbeye dahil edilmeye çalışılmıştır."

Terzi'nin avukatı Ertuğrul Cem Cihan da mahkemede Semih Terzi'nin değil Nazire Terzi'nin yargılandığını, yargılamanın bu kapsamda yapılması gerektiğini belirtti.

"MÜVEKKİLİMİN, EŞİNİN PEŞİNDEN GİTMESİ İNSANİ BİR DURUM"

Müvekkilinin ölen eşinin peşinden gitmesi, neden öldüğünü öğrenmeye çalışmasının son derece insani olduğunu anlatan Cihan, "Müvekkilimin eşinin öldürülmesine ilişin bilgi almak istemesi örgütsel bir faaliyeti göstermez." dedi.

Avukat Cihan, müvekkilinin FETÖ üyesi de olmadığını savundu.

TUTUKLU BULUNDUĞU SÜRE GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TAHLİYE EDİLDİ

Avukat beyanının ardından sanıktan son sözleri soruldu. Terzi, 4 yıl 3 aydır tutuklu olduğunu ifade ederek tahliyesine ve beraatine karar verilmesini talep etti. Müzakere arasından sonra mahkeme heyeti kararı açıkladı. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Terzi'nin tutuklulukta geçen süre dikkate alınarak yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine hükmedildi. Mahkeme heyetinin kararı oy birliği ile aldığı ifade edildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Nazire Terzi, darbe girişimi öncesi eşi darbeci general Semih Terzi'nin Ankara'ya gelmesini sağlamaya çalıştığı gerekçesiyle hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından dava açılmıştı.

Yargılama sonucu Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi 12 Şubat 2018'de hükmünü açıklamış ve Terzi'yi, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım"dan 18 yıl hapse mahkum etmişti.

Kararın temyiz edilmesi sonrası Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanığın olaydaki eylemi ile darbe girişimine katılan eşi Semih Terzi'nin Ankara'ya gelmesinde bir illiyet bağı bulunmadığını ifade etmişti.

Nazire Terzi'nin eyleminin amaç suç yönünden etki eder nitelikte bulunmadığı belirtilen gerekçede, dosya kapsamına göre sanığın darbe girişiminde bulunulacağını önceden bilmesinin, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım etme" olarak değil hazırlık hareketleri kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu yönünden değerlendirme konusu edilebileceği belirtilmiş ve bu nedenle mahkemenin hükmünün bozulması kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl