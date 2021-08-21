Son dakika haberi... Selden etkilenen yayıncılara RTÜK'ten destek

Son dakika haberi: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sel felaketi nedeniyle Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinde yayın yapan radyo ve televizyonların 'Üst Kurul Payı'nı 5 ay ertelediğini duyurdu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sel felaketi nedeniyle Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinde yayın yapan radyo ve televizyonların 'Üst Kurul Payı'nı 5 ay ertelediğini duyurdu.

RTÜK, 11 Ağustos'ta başlayan aşırı yağışlar nedeniyle Bartın ve çevre illerde görülen sel felaketleri sonrası harekete geçti. Bölge halkıyla birlikte mağdur olan yayıncıları unutmayan üst kurul, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep hali ilan edilen Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinde yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların 'RTÜK Payı' ödeme sürelerini 5 ay erteledi.

RTÜK'ün selden etkilenen şehirlerdeki ertelenen 'RTÜK Payı' hakkında duyurusu şöyle:

"2021 Mayıs ayında elde edilip 2021 Haziran ayı sonuna kadar beyan edilen ve son ödeme tarihi 20 Ağustos 2021 olan Üst Kurul Payının son ödeme tarihinin 20 Ocak 2022'ye, 2021 Haziran ayında elde edilip 2021 Temmuz ayı sonuna kadar beyan edilen ve son ödeme tarihi 20 Eylül 2021 olan Üst Kurul Payının son ödeme tarihinin 20 Şubat 2022'ye, 2021 Temmuz ayında elde edilip 2021 Ağustos ayı sonuna kadar beyan edilen ve son ödeme tarihi 20 Ekim 2021 olan Üst Kurul Payının son ödeme tarihinin 20 Mart 2022'ye, 2021 Ağustos ayında elde edilip 2021 Eylül ayı sonuna kadar beyan edilen ve son ödeme tarihi 20 Kasım 2021 olan Üst Kurul Payının son ödeme tarihinin 20 Nisan 2022'ye, 2021 Eylül ayında elde edilip 2021 Ekim ayı sonuna kadar beyan edilen ve son ödeme tarihi 20 Aralık 2021 olan Üst Kurul Payının son ödeme tarihinin 20 Mayıs 2022'ye ötelenmesine karar verildi."

"Zor günde de iyi günde de yayıncılarımızın destekçisiyiz"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, oy birliğiyle alınan kararı değerlendirirken ulusal ya da yerel olarak fark etmeksizin tüm radyo ve televizyonların destekçisi olduklarını belirterek, "Bartın, Kastamonu ve Sinop illerimizde, canlarımızın da yitip gitmesine sebep olan sel felaketi her bir vatandaşımız gibi bizleri de derinden yaraladı. Bölge halkı başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun diyoruz. Felaketin ardından Üst Kurul olarak üç ilimizdeki yayıncılarımızla temasa geçerek elimizden gelen maddi ve manevi her türlü desteği vereceğimizi açıkça beyan ettik. Üst Kurul toplantımızda bölge halkıyla birlikte selzede olan yayıncılarımızı nasıl rahatlatabileceğimizi istişare ettik. Sonuçta, sağ olsunlar bütün RTÜK Üyelerimizin destekleriyle bu üç ilimizde yayın yapan radyo ve televizyonların ödedikleri Üst Kurul Paylarının 5 ay ertelenmesine karar verdik. Zor şartlarda fedakarca çalışarak yayın yapan yerel yayıncılarımıza ne kadar destek versek azdır. Onların azimli ve başarılı çalışmalarını takdir ediyoruz. Yerel yayıncılığı çok önemsiyor ve daha fazla destek olmak için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. RTÜK olarak zor günde de iyi günde de yayıncılarımızın destekçisiyiz. Kapılarımız sonuna kadar açık. Birlik ve beraberlik içinde yayıncılık alanımızı güçlendirmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı