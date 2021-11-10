Samuray kılıçlı katil zanlısını komşuları anlattı: Dizi ve filmlerden etkilendim birini öldürmem gerekiyor

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - CAN Göktuğ Boz'un sokakta samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladığı Başak Cengiz (28), hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı Can Göktuğ Boz'u Ataşehir'deki komşuları anlattı. Cinayet zanlısı Can Göktuğ Boz'un komşusu Bahar Akkanat "Benim yan bloğumda oturuyordu. 6 ay boyunca bağırtı seslerini duyuyordum, bize ailesi yaşıyor denmişti. 3 ay önce polis çağırdım sesten rahatsız olup. Sabaha karşı küfürler edip duvarlara vuruyordu. Benim çocuğum var, bu sitede neredeyse 300 tane çocuk var. Hepimizi kesebilirdi. Herkes onu şizofren ilaçlarını alıyor zarar vermez diye kabullenmişler. Evinde samuray kılıcıyla oturuyormuş. Yönetimdeki çalışan, evin içerisi mühimmat dolu diyor. Bir sürü kesici alet varmış. Dizi ve filmlerden etkilendim birini öldürmem gerekiyordu demiş" diye konuştu.

Dün akşam saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Karanfil sokakta lüks sitede tek başına yaşayan Can Göktuğ Boz, sokakta karşılaştığı Başak Cengiz'e (28) samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı. Saldırı sonrası, ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı kadın, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cengiz, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Can Göktuğ Boz, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada ifadesi alınan saldırgan, adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı Can Göktuğ Boz'un yaşadığı sitedeki komşuları uzun süredir yaşadıklarını anlattı.

"ÇOCUKLARA 'ÖLDÜRECEĞİM SİZİ' DEMİŞ"

Can Göktuğ Boz'un yaşadığı sitede oturan bir kişi, "Sürekli bağırıyordu gece gündüz bağırıyordu. Son günlerde bağırışları sıklaşmıştı. Küfür ediyordu, haykıra haykıra. Geçen gün kılıcı çocuklara göstermiş.Çocuklara kılıcı sallayarak 'Öldüreceğim sizi' demiş. Bu insanın hastanede olması gerekiyor neden burada?" diye konuştu.

"AKLIMIZA GELEN BAŞIMIZA GELDİ"

"EVİN İÇERİSİ MÜHİMMAT DOLUYMUŞ"