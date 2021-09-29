SAKARYA (İHA) - "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında Sakarya'da 640 polisin katılımı ile şehir genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda; bin 432 iş yeri, 296 okul önü ve çevresi denetlenirken, 7 bin 15 vatandaş ise sorgulandı. Uygulamalar kapsamında çeşitli suçlardan aranması bulunan 4 şahıs yakalandı.

Başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındaki şahısların caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" Sakarya'da da 640 personel ve 87 ekip ile gerçekleştirildi. Genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacı ile; özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerler başta olmak üzere şehrin birçok farklı bölgesinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde; bin 432 iş yeri, 296 okul önü ve çevresi, 103 kamu kurum ve kuruluşunun çevresi, 148 park/bahçe ve metruk bina ile 5 alışveriş merkezi kontrol edildi. 427'si toplu taşıma aracı olmak üzere toplam bin 859 aracın denetlendiği uygulamalarda, 7 bin 15 şahsın ise sorgulaması gerçekleştirildi.

Öte yandan, uygulamalarda haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 4 şahıs ise yakalandı. Karantina kurallarını ihlal etmekten 1 kişiye de işlem uygulandığı denetimlerde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet 7.65 mm çapında fişekte ele geçirildi. - SAKARYA