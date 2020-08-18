Son dakika haberi: Muğla'da özel mülk araziler de dahil ateş yakmak yasaklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Muğla'da özel mülk araziler de dahil ateş yakmak yasaklandı

Son dakika habere göre İçişleri Bakanlığının "Ormanlık Alanlar ve Civarında Ateş Yakılmaması' konulu genelgesi çerçevesinde düzenlenen 'Muğla İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu' toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Son dakika haberi: Muğla'da özel mülk araziler de dahil ateş yakmak yasaklandı
18.08.2020 16:28 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:32

İçişleri Bakanlığının "Ormanlık Alanlar ve Civarında Ateş Yakılmaması' konulu genelgesi çerçevesinde düzenlenen 'Muğla İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu' toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda alınan kararlara göre Valiliğin belirlediği alanlar dışında mangal ve ateş yakılamayacak. Ayrıca düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek ve dilek balonu atılması da yasaklandı.

Toplantıda Muğla'nın yüzölçümünün yaklaşık yüzde 68'ini ormanların oluşturduğunu ifade eden Vali Orhan Tavlı, bölgenin orman varlığı açısından oldukça zengin olduğunu, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakabilme sorumluluğu kapsamında orman varlığının korunmasının oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Vali Orhan Tavlı, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte orman yangınlarının oluşma riskinin oldukça yüksek olduğunu ve bu konuda vatandaşların duyarlı ve dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Toplantıda; özellikle yaz mevsimi ve tatil sezonu olması sebebiyle vatandaşların yoğun bir şekilde mangal, semaver veya ocak yaktıkları, bu durumun da yangınlarda artışa neden olduğu belirtildi. Toplantıda daha önceki tedbirlere ilave yeni tedbirler alındı.

Mangal yakılabilecek alanlar belirlendi

Komisyon tarafından alınan kararlarda şu ifadelere yer verildi: "Ormanlık alanların 4 km civarında yer alan ve yakınlığı nedeniyle orman yangınlarına neden olabilecek (özel mülkiyete konu araziler de dahil) yerler için mangal, semaver ve ateş yakılabilecek ve yasak olan yerler İl/ilçe Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonlarınca belirlenmiştir.

Buna göre; önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava koşulları nedeniyle, mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, 31 Ekim 2020 tarihine kadar meydana gelebilecek orman yangınlarının önlenmesi amacıyla;

Fethiye ilçesi (Aksazlar Koyu C Tipi Mesire Yeri, Büyük Samanlık Koyu C Tipi Mesire Yeri, Küçük Samanlık Koyu C Tipi Mesire Yeri, Kuleli Koyu C Tipi Mesire Yeri, Oluklu C Tipi Mesire Yeri ve Katrancı Tabiat Parkı), Datça ilçesi (Hızırşah Mahallesi Pirenlik C Tipi Mesire Yeri), Dalaman İlçesi (Kapıkargın (Kükürt) C Tipi Mesire Yeri, Sarsala Koyu, Kille Koyu ve Kayacık Sahili), Köyceğiz ilçesi (Kazancı Mesire Yeri, Kulakhacılar Mesire Yeri, Değirmenbaşı Mesire Yeri ve Yuvarlakçay Mesire Yeri), Ortaca ilçesi (Yerbelen (GünlükPark) C Tipi Mesire Yeri, Dalyan Uzunbent C Tipi Mesire Yeri ve Sarıgerme Belediye Piknik Alanı), Kavaklıdere ilçesi (Döşemetepe Mesire Yeri, Menteşe Mesire Yeri, Gökçukur Mesire Yeri ve Yerküpe Mesire Yeri), Seydikemer ilçesi (Boğalar, Yayla Esenköy, Gerişburnu, Demirler ve Yakabağ mesire yerleri) Milas ilçesi (Alatepe Mesire Alanı), Menteşe ilçesi (Yılanlı Yörük Ormanı Mesire Yeri), Marmaris ilçesi (Çubucak Orman Kampı) il genelinde mangal, semaver ve ateş yakılabilecek mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanları olarak belirlenmiştir.

Bu alanlar dışındaki tüm alanlarda mangal, semaver ve ateş yakılması yasaklanmıştır."

"Havai fişek ve dilek balonu atılmayacak"

"Orman Kanununun 76. maddesine göre; Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmanın yasak olduğu, denetim yapan görevlilerin de ateş yakılmasına kesinlikle müsaade etmeyeceği belirtildi.

İlçe orman yangınlarıyla mücadele komisyonlarınca belirlenen ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen piknik yerlerinde (ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç) 31 Ekim 2020 tarihine kadar hiçbir surette ateş yakamayacağı belirtildi.

Toplantıda, ateş yakanların cezalandırılması kararı alınırken, enerji nakil hatlarının altındaki otların da temizlenmesi kararlaştırıldı. - MUĞLA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol Ekonomi
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı Magazin
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım 3. Sayfa
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü Dünya
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
Taksiciler arasında meydan muharebesi yaşandı! 1 ölü, 14 gözaltı 3. Sayfa
Taksiciler arasında meydan muharebesi yaşandı! 1 ölü, 14 gözaltı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı Magazin
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sonlandırıldı
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sonlandırıldı
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Öldü sanılıp morga konulan kadının yaşadığı ortaya çıktı
Öldü sanılıp morga konulan kadının yaşadığı ortaya çıktı
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı 3. oyuncu olan Eljif Elmas, Napoli ile 5 yıllık sözleşme yeniledi
Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı 3. oyuncu olan Eljif Elmas, Napoli ile 5 yıllık sözleşme yeniledi
Kredi kartı kullanımıyla ilgili emsal karar: Müzakeresiz kesilen aidatlar geri alınabilecek
Kredi kartı kullanımıyla ilgili emsal karar: Müzakeresiz kesilen aidatlar geri alınabilecek
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Tottenham Hotspur, Fatih Karagümrük ile anlaştı denilen Joe Hart'ı resmen kadrosuna kattı
Tottenham Hotspur, Fatih Karagümrük ile anlaştı denilen Joe Hart'ı resmen kadrosuna kattı
DSÖ'den 'aşı milliyetçiliğine son verilmesi' çağrısı
DSÖ'den "aşı milliyetçiliğine son verilmesi" çağrısı
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Türk köyünde tatbikat düzenleyen Yunan komandolarının fotoğrafları medyaya yansıdı
Türk köyünde tatbikat düzenleyen Yunan komandolarının fotoğrafları medyaya yansıdı
Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz
Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz
Demir çubuklarla hastane bastılar! Doktorun ve güvenliğin darp edildiği anlar kamerada
Demir çubuklarla hastane bastılar! Doktorun ve güvenliğin darp edildiği anlar kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Donald Trump Vladimir Putin Devlet Bahçeli Aylin Nazlıaka
Magazin Alişan Ozan Güven Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Gökhan Gönül Mert Hakan Yandaş Omar Elabdellaoui Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Muğla'da özel mülk araziler de dahil ateş yakmak yasaklandı - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 16:35:40. #1.14#
title