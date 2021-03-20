Mucize İkizler; Koronavirüsle erken doğdular, 2 ay sonra annelerine kavuştular

İSTANBUL'da koronavirüslü anneden sezaryenle doğan ve PCR testleri pozitif çıkan prematüre ikiz bebekler, iki aylık tedavinin ardından sağlıklarına kavuşarak, taburcu oldu. İkiz bebeklerine kavuşan Narin ve Samet Çiğdem çifti, teşekkür ettikleri doktorlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tokat'tan İstanbul'a geldikten sonra koronavirüse yakalanan 28 haftalık hamile Narin Çiğdem ve eşi Samet Çiğdem,

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 23 yaşındaki Narin Çiğdem'e ilaç tedavisi uygulanabilmesi için ikiz bebekleri sezaryenle alındı. Doğum sonrası yapılan PCR testleri pozitif çıkan kız ikiz bebekler de tedavi altına alındı. Çift, kendilerine uygulanan tedavi sonrası koronavürüsü yendi. İki ay süren tedavinin sonuç vermesiyle prematüre ikiz bebekler sağlığına kavuştu. Dün taburcu edilen ikiz bebekler, anne Narin Çiğdem ve baba Samet Çiğdem'e teslim edildi. İkiz bebeklerine kavuşan Narin ve Samet Çiğdem çifti, teşekkür ettikleri doktorlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Çiftin ikiz bebeklerine henüz isim koymadıkları öğrenildi.

"52 GÜNDÜR İKİZ BEBEKLERİM KUVÖZDEYDİ"Anne Narin Çiğdem, "Tokat'tan İstanbul'a geldim. Burada koronavirüse yakalandım. Daha sonra da koronavirüslü doğum gerçekleştirdim. Doğumdan sonra ikiz bebeklerim de koronavirüslü doğdu. 52 gündür ikiz bebeklerim kuvözdeydi. Onları görmek için veya durumları hakkında bilgi almak için durmadan gidip geliyoruz. Gerçekten çok zor aşamaydı. Sonu gerçekten çok güzeldi. Hastanedeki herkese çok teşekkür ediyorum. Benimle ve ikiz bebeklerimle çok güzel bir şekilde ilgilendiler. Gerçekten çok mutluyum. Hep bu günü bekliyordum. İkiz bebeklerimi teslim almayı hep bekliyordum. Gerçekten çok güzel ve herkese teşekkür ederim" dedi.

"KORONAVİRÜS POZİTİFLİ ANNEDEN DOĞAN İKİZ BEBEKLERİMİZİ TABURCU EDECEĞİZ"Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Fatma Kaya Narter, "Bugün mutlu bir sonu birlikte göreceğiz. Koronavirüs pozitifli anneden doğan ikiz bebeklerimizi taburcu edeceğiz. Biri 900 gram doğmuştu. İkincisi ise 1 kilo doğmuştu. Bugün bebeklerimizi 2,5 kiloya yakın bir şekilde taburcu ediyoruz. Bundan sonra ikizlerimizi Haber Takip Polikliniği'mizden izleyeceğiz. Annelerine sağlıklı bir şekilde kavuşturduğumuz için mutluyuz. İkiz bebeklerimiz gayet iyi durumda" şeklinde konuştu.

"BAYA SIKINTILI SÜREÇLERDEN GEÇTİLER"Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Neonatoloji Uzmanı Doç. Dr. Emel Altuncu da, "Ekip olarak çok mutluyuz. İki ay boyunca bizimle birlikte tedavileri sürdü. Baya sıkıntılı süreçlerden geçtiler. Şimdi mutluyuz. Sağlıklı bir şekilde evlerine gönderiyoruz. Prematüre bebeklerde görülen beyin hasarı veya gözle ilgili herhangi bir sorun ikiz bebeklerde görmedik. Bunlar bizim taburcu ettiğimiz koronavirüs annelerden üçüncü ve dördüncü bebeğimiz. ve çok mutluyuz" diye konuştu.

"ÇOK FAZLA HASTAYA HİZMET VERME ŞANSI BULDUK"

Hastane Başhekim Yardımcısı Mehmet Altıntaş, "Pandemi sürecinde hastanemiz oldukça ciddi ve büyük bir mücadele verdi. Bir yıllık süreçte çok fazla hastaya hizmet verme şansı bulduk. Hastanemizde, hasta gruplar içerisinde hamile hastalar ve yeni doğan çocuk hastalarımız da vardı. Bunlardan iki tanesini bugün taburcu ediyoruz. Ailelerine kavuşturma sevincini yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı