Son dakika haberleri | Mersin'e şehit ateşi düştü
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Son dakika haberleri | Mersin'e şehit ateşi düştü

Son dakika haberlerine göre Mersin'e şehit ateşi düştü KUZEY Irak'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Gökhan Kılınç'ın (32) acı haberi, memleketi Mersin'in Mut ilçesindeki baba evine ulaştı.

Son dakika haberleri | Mersin'e şehit ateşi düştü
18.09.2020 02:57 | Son Güncelleme: 18.09.2020 03:18

Mersin'e şehit ateşi düştü

KUZEY Irak'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Gökhan Kılınç'ın (32) acı haberi, memleketi Mersin'in Mut ilçesindeki baba evine ulaştı.
Şehidin ilçeye bağlı Gençali Mahallesi'ndeki baba evine gelen Mut Kaymakamı Muammer Köken, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker ve beraberindeki askeri heyet, acı haberi baba Cemal kılıç ile anne Fatma Kılınç'a verdi. Oğullarının şehit düştüğünü öğrendikten sonra fenalaşan acılı anne-babaya hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Acı haberi duyan komşuları ve yakınları da taziye için şehit evine akın ederken, eve ve sokağa Türk bayrakları asıldı.
EVLİ VE 2 ÇOCUKLU
Göreve 2014 yılında başladığı öğrenilen Şehit Uzman Çavuş Ali Gökhan Kılınç'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. 3 kardeşin ortancası olduğunu aktaralın şehidin, yarın düzenlenecek tören ile Mut'ta defnedileceği bildirildi.
EŞİ ÇOCUKLARIYLA MERSİN'E HAREKET ETTİ
Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç'ın şehadet haberi, Karaman'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturan eşi Hatice Kılıç'a yetkililer tarafından bildirildi. Vali Mehmet Alpaslan Işık, şehit eşini ziyaret edip, taziyede bulundu. Evine Türk bayrağı asılırken, şehidin 1.5 yaşında Fatma Aynur ve 3 yaşında Ahmet Cemal isimli 2 çocuğunun olduğu öğrenildi. Acı haberin ardından şehit eşi Hatice Kılınç, çocuklarıyla birlikte İl Özel İdareye ait araçla, polis ve ambulans eşliğinde memleketleri Mersin'in Mut ilçesine gitmek için yola çıktı.

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Kaynak: DHA

DHA Editörü - Murat SÖZERİ
Murat SÖZERİ
DHA Editörü
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