Marmaris'te orman yangını! Alevler bir anda büyüdü, plajdakiler korkuyla izledi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, plajlardan denize girenler yangını endişeyle izledi.

Marmaris ile İçmeler kara yolu üzerindeki Pamucak mevkisinde, orman alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Alevler kısa sürede yayılarak etkisini artırırken, ihbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler karadan ve havadan yangına müdahale etti.

Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 4 helikopterin yanı sıra İzmir ve Denizli'den gelen 2 helikopter, arazözlar, dozer, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de müdahale ediyor.

KORKUYLA İZLEDİLER

Yangının yerleşim yerleri için bir tehdit oluşturmadığı, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yangın, plajlardan denize girenler tarafından endişeyle izlendi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan