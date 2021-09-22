Son dakika haberi! Karısını öldürüp 2 çocuğunu alarak kaçtı - Haberler
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Son dakika haberi! Karısını öldürüp 2 çocuğunu alarak kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Karısını öldürüp 2 çocuğunu alarak kaçtı

Son dakika haber: Adana'da bir kişi, eşini bıçaklayarak öldürüp evdeki 2 çocuğunu da alarak kaçtı.

SEYHAN (İHA) - Adana'da bir kişi, eşini bıçaklayarak öldürüp evdeki 2 çocuğunu da alarak kaçtı. Katil zanlısı koca kısa sürede yakalanırken, misafirliğe geldiği kızının damadı tarafından bıçaklandığını öğrenen annenin ağıtları yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi 52053. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Burhan D. sabah saatlerinde 3 çocuğunun annesi Tuğba Dursun ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Burhan D., mutfaktan aldığı bıçakla eşini bıçakladı. Burhan D., daha sonra evde bulunan 2 çocuğunu alarak kaçtı. Komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken, kızına misafirliğe gelen anne Rukiye Çermikli kızının bıçaklandığını öğrendi. Ekiplerin müdahalelerine rağmen Tuğba Dursun olay yerinde hayatını kaybederken, ekipler bir süre kızının öldüğünü annesine söyleyemedi.

Anne Çermikli, kızının arkasından feryat edip ağıtlar yaktı. Çermikli, damadının kızına 14 yıldır şiddet uyguladığını öne sürerek, "Kediyi, köpeği öldüreni hapse atıyorlar, para cezası veriyorlar ama böyle kadınlara şiddet uygulayanlar dışarıda serbest. Eğer çocuğuma bir şey olmuş olsun böyle insanları dışarıda elini kolunu sallayarak gezdirenlere lanet edeceğim. Böyle erkekler olmaz olsun. Kadına şiddete karşı gelecek herkes" dedi.

Ekipler, Tuğba Dursun'un kardeşleri olay yerine gelince hayatını kaybettiğini aileye söyledi. Tuğba Dursun'un bazı yakınları fenalaşınca sağlık ekipleri müdahale etti. Burhan D. ise 2 çocuğuyla birlikte merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki ablasının evinde gözaltına alındı. Tuğba Dursun'un öldüğü sokakta bazı çocukların da ağlaması dikkat çekti. - ADANA

Son dakika haberi! Karısını öldürüp 2 çocuğunu alarak kaçtı

Son dakika haberi! Karısını öldürüp 2 çocuğunu alarak kaçtı

Son dakika haberi! Karısını öldürüp 2 çocuğunu alarak kaçtı

Son dakika haberi! Karısını öldürüp 2 çocuğunu alarak kaçtı

Son dakika haberi! Karısını öldürüp 2 çocuğunu alarak kaçtı

Son dakika haberi! Karısını öldürüp 2 çocuğunu alarak kaçtı

Son dakika haberi! Karısını öldürüp 2 çocuğunu alarak kaçtı

Son dakika haberi! Karısını öldürüp 2 çocuğunu alarak kaçtı

Son dakika haberi! Karısını öldürüp 2 çocuğunu alarak kaçtı

Son dakika haberi! Karısını öldürüp 2 çocuğunu alarak kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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