Son dakika haberi: KAPAĞI AÇIK UNUTULAN KUYUYA TAKILARAK DÜŞEN BABA VE KIZI HASTANELİK OLDU
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Son dakika haberi: KAPAĞI AÇIK UNUTULAN KUYUYA TAKILARAK DÜŞEN BABA VE KIZI HASTANELİK OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: AFYONKARAHİSAR'da ailesiyle pikniğe giden Hatice Çarkacı (21), koşarken kapağı açık unutulan su vanası kuyusuna takılıp düştü.

AFYONKARAHİSAR'da ailesiyle pikniğe giden Hatice Çarkacı (21), koşarken kapağı açık unutulan su vanası kuyusuna takılıp düştü. Kızının düştüğünü görüp koşarak yanına giden Ali Hakan Çarkacı (54) da aynı akıbete uğradı. Belinde kırık, dalağında yırtılma olan Hatice Çarkacı ile her iki ayağında da kırıklar olan Ali Hakan Çarkacı hastanede tedaviye alındı. Ali Hakan Çarkacı, olayla ilgili şikayetçi olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'da yaşayan Ali Hakan Çarkacı, 5 Temmuz'da ailesiyle Fuar Alanı'nda pikniğe gitti. Piknik yaptıkları sırada Çarkacı'nın kızı Hatice, yeğeninin parkta yalnız olduğunu görünce koşarak yanına gitmek istedi. Bu sırada ağacın arkasında karanlık alanda kalan, su vanalarının bulunduğu, üstü açık olan kuyuya takılıp, düştü. Baba Çarkacı da kızının düştüğünü görünce koşarak yanına giderken aynı kuyuya takılarak düştü. Yerden kalkamayan Hatice için ambulans çağrıldı. Gelen sağlık ekipleri Hatice Çarkacı'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Olayın sıcaklığıyla durumu fark edemeyen Ali Hakan Çarkacı da hastaneye gittiğinde acıyı hissedip muayene olduğunda sol ayağı ve sağ ayak baş parmağında kırıklar olduğu ortaya çıktı. Baba ve kızı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu iyiye giden Ali Hakan Çarkacı taburcu edilirken, belinde kırık ve dalağında 1,5 santimetre yırtık olan Hatice Çarkacı'nın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

'KIZIMIN DURUMU AĞIR'

Yaşananlarla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Ali Hakan Çarkacı, kızının durumunun iyi olmadığını söyledi. Ali Hakan Çarkacı, Geçen pazartesi günü akşam ailece fuar alanına pikniğe gittik. Kapağı açık olan sulama kanalı çocuğumun ayağının takılıp içine düşmesine sebep oldu. Çocuk düşünce ben de arkasından koştum. Fark edemeyince aynı şekilde ben de düştüm. Kızım ağır yaralı ben de ayaklarım kırık şekilde hastaneye geldik, şu an tedavi altındayız. Kızımın beli kırık, dalakta yırtılma var. Durum bu dedi.

Baba Ali Hakan Çarkacı kendisinin polise verdiği ifadede olayla ilgili şikayetçi olduğunu, kızının ise durumunun ağır olması nedeniyle henüz ifade veremediğini aktardı. Kızının da ifadesinin alınmasının ardından olayla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını vurgulayan Ali Hakan Çarkacı, sorumluların cezalandırılmasını isteyeceklerini kaydetti.

Son dakika haberi: KAPAĞI AÇIK UNUTULAN KUYUYA TAKILARAK DÜŞEN BABA VE KIZI HASTANELİK OLDU
Son dakika haberi: KAPAĞI AÇIK UNUTULAN KUYUYA TAKILARAK DÜŞEN BABA VE KIZI HASTANELİK OLDU
Son dakika haberi: KAPAĞI AÇIK UNUTULAN KUYUYA TAKILARAK DÜŞEN BABA VE KIZI HASTANELİK OLDU
Son dakika haberi: KAPAĞI AÇIK UNUTULAN KUYUYA TAKILARAK DÜŞEN BABA VE KIZI HASTANELİK OLDU
Son dakika haberi: KAPAĞI AÇIK UNUTULAN KUYUYA TAKILARAK DÜŞEN BABA VE KIZI HASTANELİK OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi: KAPAĞI AÇIK UNUTULAN KUYUYA TAKILARAK DÜŞEN BABA VE KIZI HASTANELİK OLDU - Haberler
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