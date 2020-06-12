Son dakika haberi | İZMİR Uzm. Dr. Rodoplu: Kendini kötü hisseden kişiye halı saha maçı için ısrarcı olmayın
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Son dakika haberi | İZMİR Uzm. Dr. Rodoplu: Kendini kötü hisseden kişiye halı saha maçı için ısrarcı olmayın

Son dakika güncel haberine göre Uzm. Dr. Rodoplu: Kendini kötü hisseden kişiye halı saha maçı için ısrarcı olmayınİZMİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan halı sahalar, futbolseverlere hizmet vermeye başladı.

12.06.2020 09:24 | Son Güncelleme: 12.06.2020 09:37

Uzm. Dr. Rodoplu: Kendini kötü hisseden kişiye halı saha maçı için ısrarcı olmayın

İZMİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan halı sahalar, futbolseverlere hizmet vermeye başladı. Kendisini kötü hisseden kişinin halı sahaya gelmesi için ısrarcı olunmaması gerektiğini belirten Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, "Virüs sahada bir kişide varsa herkese bulaşabilir, kendini kötü hisseden varsa kesinlikle ısrarcı olmayın" dedi.

İzmir'de, koronavirüs önlemleri kapsamında 16 Mart tarihinde kapatılan halı sahalar, normalleşme sürecinde yeniden hizmet vermeye başladı. Bu kapsamda halı saha futbol maçları yapılmaya başlandı. Halı sahaların girişinde ateş ölçülürken, oyuncular ise dezenfektanla ellerini temizledikten ve maske taktıktan sonra içeri alındı. Alınan tedbirler kapsamında ise duş ve soyunma odalarının kapalı olduğu belirtildi. Maç sırasında sosyal mesafeyi korumanın pek mümkün olmadığını dile getiren, Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu ise işletmelerin aldığı önlemlerin yanı sıra futbol oynamaya gelen vatandaşları da çok dikkatli olmaları konusunda uyararak, yakın temastan kaçınılması gerektiğini söyledi.

'SAHA VE TOPLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR'

Sahaların açıldıktan sonra gerekli dezenfeksiyon işlemlerinden geçtiğini belirten Rodoplu, futbol oynayanların dikkat etmesi gereken bazı konular olduğunu hatırlatıp, "Halı sahaların kontrollü bir şekilde açılmasıyla birlikte normalleşme süreci psikolojik olarak da verilmiş oldu. Halı saha bir sosyalleşme alanı. İçinde spor ve birliktelik var. Arkadaşlarla bir araya gelme var. Dolayısıyla girişte ateş ölçülüyor, dezenfektanlar var. Maçtan önce sahada kişilerin dokunabileceği yerler dezenfektanla temizleniyor. Top temizleniyor ve ondan sonraki süreç sahada oyun oynayan kişilere bağlı. Futbola gönül verenler olarak arkadaşlarıyla bir arada olmayı ve normal hayata dönmeyi arzulayan kişiler olarak bizim yapmamız gerekenler var" ifadelerini kullandı.

'KENDİSİNİ İYİ HİSSTEMEYEN KİŞİYE ISRAR ETMEK YOK'

Kendisini kötü hisseden ve oynamak istemeyen bir oyuncuya bu dönemde kesinlikle ısrar etmemek gerektiğinin altını çizen Rodoplu, eğer sahada koronavirüs taşıyıcısı varsa herkese bulaştırabileceğini söyledi. Kişinin kendi doktorunun kendisi olduğunu ifade eden Rodoplu, "Yaş ilerledikçe hep bir iddia, üstüne gitme, ben de olmalıyım heyecanı vardır. Futbolun içinde de bu var. Belki şunu anımsatmamız gerekir. Eğer kişi kendisini iyi hissetmiyorsa, ateş şart değil. Halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, eklemlerde ağrı, boğazda hafif bir yanma gibi belirtilerden en az bir veya ikisi olsa bile lütfen iddia koymayın, gelmeyin. Maça o kişiyi davet eden oyuncular olarak da ısrar etmeyelim. 'Sen yoksan ben eksiğim', 'Hep beraber olalım', 'Kötüysen bile oynayınca, ter atınca kendine gelirsin' demeyelim. Şimdi ısrar zamanı değil. Sahada eğer koronavirüs taşıyıcısı varsa, bütün oyunculara bunu bulaştırabilir. Biz burada ne kadar sosyal mesafeye dikkat etsek de futbolun içinde yakın temas var. Israr etmemekte yarar var. Kendi doktorumuz olmalıyız" dedi.

'TARTIŞMALI POZİSYONLARDA BİLE MESAFEYİ KORUMAK ÖNEMLİ'

Tartışmalı pozisyonlarda yakın temas durumunda nasıl davranılması gerektiği konusuna da değinen Rodoplu sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir sportif faaliyet olduğu için maskesiz oynanıyor. En çok topun durduğu, faullerde, serbest atışlarda ve tartışma anlarında yakınlaşıyoruz ve orada ses yükselebiliyor. Bağırarak hatta haykırarak konuşabiliyoruz. Hatta çok kondisyonlu değilsek öksürük olabiliyor. İşte bu topun durduğu ve tartışmalı pozisyonlarda olabildiğince mesafeye dikkat etmemizde yarar var. En az 1,5 metre kuralını unutmayalım."

'DAYANAMADIK SAHALARA KOŞTUK'

Normalleşme adımları kapsamında sahalar açıldığı için çok mutlu olduklarını dile getiren Avukat Abbas Özden (56), "Çok heyecanlıyız. Uzun zamandır maç yapamadığımız için kesildik ve koşamıyoruz. Yorgunuz. Aslında beklememiz gerekirken, bekleyemedik. Sahalara koştuk. Normalde haziran ayını bitirmemiz gerekiyordu. Haziran ayında zaten sezonu kapatıyorduk. 3 aydır oynamadığımız için geldik. Yorgun ama mutluyuz. Virüsten tedirgin oluyoruz, belki biz atlatırız ama onlara bulaştırmamak için tüm tedbirleri alıyoruz" diye konuştu.

Son dakika haberi | İZMİR Uzm. Dr. Rodoplu: Kendini kötü hisseden kişiye halı saha maçı için ısrarcı olmayın

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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