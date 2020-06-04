Maske stantları kaldırılan Beyoğlu Belediyesi ile kararı veren İBB'nin zabıta ekipleri birbirine girdi
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Maske stantları kaldırılan Beyoğlu Belediyesi ile kararı veren İBB'nin zabıta ekipleri birbirine girdi

İstiklal Caddesi'nde Beyoğlu Belediyesi tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve dezenfektan dağıtım için kurulan alan, İBB ile Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri arasında yeniden gerginliğe neden oldu. Olayı anlatan Beyoğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Rüstem Dindarol, "Ekrem Bey herhalde artık İstanbul'u yönetemez durumda" dedi.

04.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:16

Beyoğlu Belediyesi tarafından İstiklal Caddesi girişine kurulan Tak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Nostaljik Tramvayın geçişine engel olduğu gerekçesiyle kaldırıldı. İBB ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri arasında tartışmaya neden olan olayın ardından yeni bir gelişme yaşandı. Sabaha karşı 03.00 sıralarında İstiklal Caddesi'ne gelen İBB zabıta ekipleri, bu kez de maske ve dezenfektan dağıtımı için kullanılan stantları kaldırdı. Yaşanan gelişme üzerine İBB ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri bir kez daha karşı karşıya geldi. Yaşananları Beyoğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Rüstem Dindarol anlattı.

"KENDİLERİ YAPTILAR DA BİZ ENGEL Mİ OLDUK?"

İBB ekipleri arasında yaşananları anlatan Beyoğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Rüstem Dindarol, "Burada olma nedenimiz; Beyoğlu Belediyesinin pandemi süreciyle ilgili yapmış olduğu hizmet var. İnsanlara maske dağıtıyoruz, ateşlerini ölçüyoruz, dezenfekte konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. 2 aydır bu hizmeti yapıyoruz. İstiklal Caddesi demek Beyoğlu demektir, ikisi birlikte anılır. Cumartesiden itibaren İBB başkanı ve zabıta ekipleri ilgili birimler, burada bu hizmeti yapmamızın önüne geçmek istiyorlar. Engellemek istiyorlar bizim gördüğümüz bu, burada bir olay yaşandı. Neden tramvayın geçişine engel oluyor? Bunun üzerine üst tarafı söktük, pazartesiden itibaren burada tramvay işlemeye devam ediyor. Dün gece saat. 03.00 sıralarında kanunsuz bir şekilde cebren ve zorla İBB ekipleri, vinçlerle araçlarla birlikte ciddi bir kalabalıkla, hiç kimsenin olmadığı, hiçbir şekilde bizim belediyemizin herhangi bir kurumuna bir tebliğ yok. Bizim personelimize müdahale ediyorlar ve kaldırıyorlar. Bundan rahatsız oldular kendileri yaptılar da biz engel mi olduk, hayır" dedi.

Maske stantları kaldırılan Beyoğlu Belediyesi ile kararı veren İBB'nin zabıta ekipleri birbirine girdi

"TATİLİ SEVDİĞİNİ BİLİYORSUNUZ, BENCE BİR TATİLE ÇIKSIN KENDİNE GELSİN"

Alanda bulunan ekipmanların caddeyi ziyaret eden vatandaşlar için olduğunu söyleyen Dindarol, "Biz yapalım demiyorlar, siz yapmayın. Biz beraber bu çalışmayı yapalım diye bir teklif sundular da biz hayır mı dedik, asla böyle bir şey yok. Kendileri yapmıyorlar yapana da engel oluyorlar. Ola ki burada siyasi hesap güdüyorlar insanın sağlığı üzerinden hesap yapılamaz. Biz şunu anlıyoruz Ekrem Bey herhalde artık İstanbul'u yönetemez durumda. Burada kendi iradesi değildir, birileri yönetmeye başladı sanıyorum. Ekrem Bey'in yorulduğunu görüyoruz. Dün akşam Ekrem Bey'in neyi kucakladığını gördük burada diyordu ya hani; 16 milyonu kucaklayacağım diye. Biz burada hizmet etmezsek bunun hesabını bize vatandaş sorar. Tatili de sevdiğini biliyorsunuz bence bir tatile çıksın kendine gelsin. Biz hizmetimizden geri adım atmayacağız" diye konuştu.

Maske stantları kaldırılan Beyoğlu Belediyesi ile kararı veren İBB'nin zabıta ekipleri birbirine girdi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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