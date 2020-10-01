Son dakika haberi | Fas, Lübnan ve Bahreyn'de Kovid-19'dan ölümler arttı
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Son dakika haberi | Fas, Lübnan ve Bahreyn'de Kovid-19'dan ölümler arttı

01.10.2020 22:55 | Son Güncelleme: 01.10.2020 22:58
Son dakika haberi | Fas, Lübnan ve Bahreyn'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 2 bin 229'a, Lübnan'da 374'e, Bahreyn'de 254'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 2 bin 229'a, Lübnan'da 374'e, Bahreyn'de 254'e yükseldi. Yemen'de ise vaka sayısı arttı.

Fas Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınında 35 kişinin daha vefat ettiğini, 2 bin 391 yeni vaka tespit edildiğini, 1421 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Son verilerle Fas'ta toplam can kaybı 2 bin 229'a, vaka sayısı 126 bin 44'e, sağlığına kavuşanların sayısı da 104 bin 136'ya ulaştı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 7 kişi daha hayatını kaybetti, 1248 yeni vaka tespit edildi ve 538 kişi iyileşti.

Son verilerle ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 374'e, vaka sayısı 40 bin 868'e yükselirken 18 bin 152 kişi sağlığına kavuştu.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 6 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 442 kişinin enfekte olduğu, 571 kişinin de sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Açıklamada, ülkede toplam can kaybının 254'e, vaka sayısının 70 bin 864'e, iyileşenlerin ise 64 bin 838'e yükseldiği kaydedildi.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 5 kişide vaka tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19'dan bugüne kadar 587 kişinin öldüğü ülkede toplam vaka sayısının 2 bin 39'a, iyileşen hasta sayısının ise 1297'ye ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

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